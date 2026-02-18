Amuleto en la Champions: La curiosa anécdota entre Keylor Navas y Neymar en el PSG

Neymar y Keylor Navas vivieron un Liga de Campeones del 2020 casi perfecta con el PSG, pero perdieron la final frente al Bayern Múnich.

Neymar Junior fue compañero de Keylor Navas en el París Saint-Germain de Francia. En 2020, ambos disputaron la final de la Liga de Campeones de Europa; pero ahora trascienden detalles de cómo el arquero tico se convirtió en una especie de “amuleto” para el brasileño.

Esa edición de la Champions League tuvo la particularidad de que se realizó cuando el mundo afrontaba la pandemia por el covid-19, por lo que la UEFA reunió a todos los equipos clasificados en una sola ciudad, Lisboa, donde se disputaron las rondas de eliminación directa. De esta forma se garantizaba una única burbuja de jugadores y se reducía el riesgo de contagio.

Debido a esto, los futbolistas pasaron mucho tiempo concentrados. En ese contexto, Neymar quería cortarse el cabello, pero no tenía cómo ir a una peluquería, y ahí entró como protagonista Navas.

“Keylor corta bien el cabello. Estábamos a punto de salir, quedaban unos 15 minutos para ir a un partido… Entonces entré a su cuarto en calzoncillos y le dije: ‘Keylor, Keylor, córtame el cabello’”, contó el astro brasileño.

“Tomó la maquinilla y me cortó el pelo. Ganamos el partido y, de ahí hasta la final de la Champions, solo él me cortó el cabello”, agregó entre risas.

La anécdota forma parte de las historias desconocidas que se revelaron sobre el “Halcón” en el primer capítulo del documental sobre el tico, con el que conmemora sus 20 años de carrera profesional.

En aquella edición de la Champions League, Keylor y sus compañeros perdieron la final ante el Bayern Múnich de Alemania. Navas era el portero titular.

Lo que nadie sabía hasta 2026 es que Keylor Navas fue el peluquero personal de Neymar Junior. Ya en su momento habría trascendido que lo hacía en el Real Madrid y la Selección Nacional.

El documental de Keylor Navas fue hecho por la productora española Offside y también participó la agencia de publicidad española Condor Media. El documental se puede ver en el canal oficial de Keylor Navas en YouTube, esta semana el estreno fue el martes por la noche, pero no hay un horario anunciado para los siguientes capítulos.

Acá puede el primer capítulo del documental de Keylor Navas: