Alexander Vargas responde ante la gran deuda que muestra el Herediano en el Clausura 2025

¿Cómo analiza la derrota ante Saprissa?

Hoy fuimos apáticos, no tuvimos dinámica, no atacamos los espacios y fuimos presa de ellos. En el primer tiempo cometimos muchos errores y entramos confundidos. En la segunda parte mejoramos, pero no tuvimos la contundencia para vulnerar la muralla del Saprissa.

Herediano perdió ante Alajuelense y Saprissa. ¿Es la gran deuda de su equipo?

Es cierto, perdimos ante Saprissa y la Liga. Creo que nos cuesta creernos capaces de competir contra esos equipos. Trabajamos bien durante la semana en los entrenamientos, pero caemos en la desconfianza, y eso es algo que debemos hablar internamente.

¿Cuánta falta hicieron las bajas de Marcel Hernández, Joaquín Alonso Hernández y Keyner Brown?

En el pasado no hablé de ellos cuando ganamos y sacamos los partidos, así que no voy a decir que nos hicieron falta hoy. No debemos depender de uno o dos jugadores.

¿Le preocupa la cantidad de lesiones en el plantel?

No me voy a echar a morir. Esperamos recuperar a varios jugadores durante la semana, ya que tendremos más tiempo de trabajo. La mayoría de las lesiones han sido por traumas, pero confío en el cuerpo médico. Hoy no pondremos excusas; no hicimos bien las cosas ni fuimos intensos.

Para Herediano es el quinto partido consecutivo que pierde en el Saprissa. ¿Por qué les cuesta tanto?

No voy a hablar de cosas que pasaron antes de mi llegada. Hoy no fuimos intensos ni dinámicos. Saprissa no nos perdonó, fuimos permisivos en el juego y, por ende, nos tocó la derrota.

¿Qué tanto les duele no haber podido arrebatarle el liderato al Puntarenas FC?

No anotamos por primera vez en todo el campeonato porque no fuimos profundos ni verticales. No lanzamos los centros correctos ni tuvimos claridad en el ataque. Estudiamos a Saprissa, nos preparamos para enfrentarlos, pero no ejecutamos lo que planificamos.

¿Qué debe pasar para mejorar el rendimiento del Herediano tras esta derrota ante Saprissa?

Analizamos al rival, pero no tomamos las decisiones correctas, y eso se reflejó en el resultado adverso. Soy el responsable y ahora debemos revisar el juego con los jugadores. Ellos saben que no me gustó lo que vi. La estrategia estaba, pero al final ni siquiera logramos un punto que nos habría dejado en la cima.

¿Qué pasó con el delantero Joaquín Alonso Hernández, quien ni siquiera estuvo en la banca?

Él no estuvo por un tema personal. Todo el grupo lo apoya y estamos con él.