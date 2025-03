Alexander Vargas: ‘No podemos perder la credibilidad en el proyecto del Herediano por la eliminación’

El técnico del Club Sport Herediano, Alexander Vargas, lamentó la derrota por 4-1 ante Los Ángeles Galaxy y la eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los angelinos fueron muy superiores al Team, que no pudo contener el asedio del rival. Galaxy los superó en toda la cancha con velocidad e intensidad, lo que le hizo mucho daño al conjunto nacional, que tuvo una noche para el olvido.

¿Cuál es el análisis que hace de la derrota ante el Galaxy?

Creo que fue un partido muy difícil, frente a un equipo muy dinámico y de mucha intensidad. Analizamos al Galaxy, pero no pudimos contener su juego. Aguantamos 30 minutos sus embates, pero tuvimos problemas por la banda izquierda, y de ahí nació su primer gol.

¿Qué siente que les hizo falta para sacar la serie?

Tienen jugadores muy rápidos y versátiles. Lo intentamos, pero no nos alcanzó. Hicimos un buen torneo, pero no cerramos bien el segundo tiempo. Tuvimos el 3-1, no logramos anotar y, en la siguiente jugada, llegó su gol. No nos alcanzó.

¿Debido a las derrotas ante el Galaxy y Alajuelense, el proyecto del Herediano pierde credibilidad?

No podemos perder credibilidad. Se hicieron las cosas de buena manera. Duele este resultado tan duro, pero es un punto de partida para seguir mejorando. Era un rival muy difícil. Queríamos dar ese paso importante, pero no se pudo.

¿Cuál es el ánimo de los jugadores tras la derrota?

Estoy orgulloso de los muchachos, pero no nos alcanzó. Cometimos errores puntuales. Se hizo el mayor esfuerzo, pero nos anotaron en los momentos en que menos lo esperábamos. No hay nada más que decir.

¿Qué experiencias le dejó su primera participación internacional al frente del Herediano?

Sí, es mi primera experiencia y me deja mucho aprendizaje. Debo ser autocrítico. Ahora debemos pensar en el campeonato nacional, en Sporting, nuestro próximo rival. Viene la revancha. La intensidad del rival nos pasó factura y nos hizo mucho daño.

¿Cuál es su mensaje a la afición?

Quiero agradecerle a la afición. Se hicieron presentes y demostraron su esfuerzo para llegar desde muchas partes de los Estados Unidos. Este proyecto está encaminado. Este grupo, desde el 11 de enero, no ha tenido un solo día libre. Este equipo sigue creciendo y va a superar estos malos momentos.

¿Después de la eliminación, ¿el Herediano tiene como meta alcanzar un bicampeonato que hace 40 años no logra?

Tenemos claro que han pasado casi 40 años desde el último bicampeonato, y vamos a trabajar con objetivos a corto y mediano plazo. Lo más importante es ir paso a paso en lo que sigue.