Alajuelense vs. Saprissa: El León acaricia la ‘31′ gracias a Fernando Piñar

Alajuelense vive una verdadera fiesta en la vuelta de la final de segunda ronda contra Saprissa.

Fernando Piñar tomó un rebote que dio Esteban Alvarado y al minuto 74 de partido logró marcar el 2 a 1 a favor de Alajuelense contra Saprissa, en el partido de vuelta de la final de segunda ronda del torneo nacional.

El lateral derecho sacó un remate de pierna izquierda que dejó sin reacción al arquero Alvarado, quien solo pudo seguir con la mirada la diana.

El tanto desató la locura del Morera Soto, un escenario que palpita el cetro 31 de la Liga Deportiva Alajuelense, pues Anthony Hernández anotó el tercero poco después.