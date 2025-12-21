Alajuelense vs. Saprissa: Así fue el gol final que enloqueció al Morera Soto

Anthony Hernández, extremo de Alajuelense, tomó el balón fuera del área del Saprissa. El jugador vio al arquero Esteban Alvarado y se perfiló para rematar, el balón salió con potencia pero rastrero; esto provocó un pique que complicó más la acción y envió el balón al fondo de la red.
El 3 a 1 para la Liga llegó en el 84′, cuando Saprissa quedó sin reacción y todo el Morera Soto enloqueció. Alajuelense empezó a celebrar su campeonato 31 antes del pitazo final.
⏰ 84’ Anthony Hernández pone el 3-1 y logran una ventaja mayor. pic.twitter.com/0isBMYn7bZ— FUTV (@FUTVCR) December 21, 2025