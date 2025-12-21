Alajuelense vs. Saprissa: Así fue el gol final que enloqueció al Morera Soto

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán

Anthony Hernández, extremo de Alajuelense, tomó el balón fuera del área del Saprissa. El jugador vio al arquero Esteban Alvarado y se perfiló para rematar, el balón salió con potencia pero rastrero; esto provocó un pique que complicó más la acción y envió el balón al fondo de la red.

El 3 a 1 para la Liga llegó en el 84′, cuando Saprissa quedó sin reacción y todo el Morera Soto enloqueció. Alajuelense empezó a celebrar su campeonato 31 antes del pitazo final.