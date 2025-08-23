Alajuelense lamenta el dolor que vive uno de sus colaboradores

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense vive el duelo de la pérdida de un familiar de uno de sus colaboradores.

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer por medio de una esquela una complicada situación que pasa uno de sus colaboradores: Daniel Sanabria, encargado de prensa del primer equipo.

Sanabria sufrió la pérdida de su papá, Francisco Sanabria Soto.

“Futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Francisco Javier Sanabria Soto, padre de nuestro compañero Daniel Sanabria. ¡Mucha fortaleza y cariño para Daniel y toda su familia!“, se lee en el comunicado que hicieron los manudos en redes sociales.

Daniel Sanabria también ha sido designado como uno de los voceros, en temas específicos, sobre los rojinegros.