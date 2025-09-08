Fútbol

Alajuelense consolida su liderato tras grueso error de la guardameta de Escazú

Alajuelense llegó a seis triunfos en el torneo, mientras Saprissa escaló a la segunda posición en la tabla de posiciones

Por Juan Diego Villarreal
Alajuelense derrotó 1-0 a Dimas Escazú en la jornada 7 del fútbol femenino.
Liga Deportiva Alajuelense venció como visitante 0-1 a Dimas Escazú y mantiene su invicto. (Prensa LDA/Prensa LDA)







