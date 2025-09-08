Alajuelense consolida su liderato tras grueso error de la guardameta de Escazú

La Liga Deportiva Alajuelense se aprovechó de las derrotas de sus más inmediatas perseguidoras para consolidarse en el liderato del Torneo Apertura de Fútbol Femenino 2025, y además mantiene su invicto, tras disputarse la jornada número 7.

Las Leonas derrotaron 0-1 a domicilio a Dimas Escazú, con anotación de Marlenis Oporta al minuto 71, tras un remate desde fuera del área que la guardameta escazuceña, Daniela Gómez, no pudo contener debido a un grueso error.

Mientras tanto, el Deportivo Saprissa venció 2-1 al Sporting FC. Los tantos de las moradas fueron obra de Luciana González al minuto 16 y Gloriana Villalobos al 26. Las pavasinas descontaron al minuto 62 con anotación de María José Morales, lo que les permitió situarse en la segunda posición.

⏰ 72’ Marilenis Oporta adelanta a Alajuelense que gana 1-0. pic.twitter.com/RLsl9qjzSX — FUTV (@FUTVCR) September 7, 2025

El Municipal Pococí se dejó los tres puntos en el estadio Ebal Rodríguez al derrotar 1-0 al Club Sport Herediano. La única anotación del partido fue de Raquel Flores al minuto 33.

En la goleada de la fecha, Moravia, que intenta salir del sótano, se impuso 4-1 a Chorotega. Las josefinas triunfaron con tantos de Fabiola González al minuto 45, Verónica Zúñiga al 83 y un doblete de Jessica Quirós a los minutos 60 y 93. Por las guanacastecas descontó Angie Torres al minuto 48.

Alajuelense es líder con 19 puntos, seguido por Saprissa con 14, Sporting FC con 13, Dimas Escazú con 12, Herediano con 6, mientras que Pococí y Moravia suman 5.