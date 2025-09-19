Alajuelense adquiere de forma definitiva la ficha de un jugador de la Selección de Costa Rica

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Liga Deportiva Alajuelense adquirió de forma definitiva la ficha de un seleccionado de Costa Rica, se trata del volante Alejandro Bran, quien ahora será registrado como jugador del plantel costarricense luego de que los manudos ejecutaran una opción de compra que tenían con el Minnesota United, exclub del nacional y que lo tenía cedido en el Morera Soto.

La información la dio a conocer el plantel norteamericano. El equipo estadounidense recordó que ellos adquirieron la ficha del futbolista en setiembre del 2024, cuando cerraron una negociación en el Herediano.

“Le deseamos a Alejandro la mejor de las suertes mientras continúa su carrera con Alajuelense, y estamos agradecidos por las contribuciones que hizo con Minnesota United junto con el gran profesionalismo que demostró mientras fue miembro de nuestro club”, dijo el director de fútbol y director deportivo del cuadro estadounidense, Khaled El-Ahmad en el comunicado de prensa.

Pese a ser ficha de los norteamericanos, Alejandro Bran solamente jugó 11 partidos de la MLS, en los que marcó un gol. El nacional también estuvo en el fútbol de Inglaterra, donde fue cedido un tiempo al Burton Albion FC de la League One.

Bran ha sido un convocado constante de parte de Miguel Piojo Herrera, seleccionador de Costa Rica. El mediocampista tanto en la Liga como la Tricolor cumple funciones como volante extremo, también mediocampista central y hasta de creador de juego.

“Aunque mi tiempo con Minnesota fue corto, estoy muy agradecido con mis compañeros, el cuerpo técnico y la afición que conocí durante mi tiempo en el club. Minnesota siempre tendrá un lugar en mi corazón”, aseguró Bran en la misma comunicación del plantel estadounidense.