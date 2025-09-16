Fútbol

¿A qué hora y dónde ver la Champions League?

La Champions League inicia este martes y usted podrá seguirla por una cadena internacional y una aplicación

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Champions League Kylian Mbappé Harry Kane Robert Lewandowski Erling Braut Haaland 15 de setiembre del 2025 Producción La Nación
Vuelven las estrellas europeas al escenario más importante a nivel de clubes: la Liga de Campeones de Europa. (La Nación/Producción La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Champions LeagueReal MadridBarcelona
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.