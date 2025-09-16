¿A qué hora y dónde ver la Champions League?

Este martes comienza el torneo más importante a nivel de clubes del mundo, se trata de la Champions League.
El certamen pasará por la pantalla de ESPN. Además, todos los partidos pasarán por la app Disney+.
Para empezar la jornada este martes, a las 10:45 a. m. el equipo del Athletic de Bilbao chocará contra Arsenal, este cotejo será transmitido por ESPN 2.
Por otra parte a las 10:45 a. m. el PSV de Países Bajos enfrentará al Gilloise de Bélgica, este duelo pasará por ESPN.
Este martes se darán cuatro juegos a la 1 p. m. El primero será Tottenham contra Villarreal, el cual pasará por la pantalla de ESPN. Otro es Benfica contra Qarabag, el cual estará en ESPN 5.
Uno de los platos fuertes del día es el Real Madrid frente al Marsella a la 1 p. m., para verlo usted deberá sintonizar ESPN 2.
El partido que pasará únicamente por Disney+ es Juventus contra Borussia Dortmund.
Por otra parte, el miércoles 17 de setiembre se darán los siguientes compromisos:
Olympiacos vs. Pafos, a las 10:45 a. m. por ESPN 2.
Slavia Praha vs. Bodo Glimt a las 10:45 a. m. por ESPN.
Liverpool vs. Atlético de Madrid a la 1 p. m. por ESPN 2.
Bayern Múnich vs. Chelsea a la 1 p. m. por ESPN.
Ajax vs. Inter a la 1 p. m. por ESPN 5.
PSG vs . Atalanta a la 1 p. m. por Disney Plus.
Para cerrar la primera fecha también se tendrán juegos el próximo jueves 18 de setiembre:
Copenhaguen vs. Leverkusen a las 10:45 a. m. por ESPN 2.
Brujas de Bélgica vs. Mónaco a las 10:45 a. m. por ESPN 5.
Newcastle vs. Barcelona a la 1 p. m. por ESPN 2.
Eintracht vs. Galatasaray a la 1 p. m. por ESPN 5.
Manchester City vs. Sporting Lisboa a la 1 p. m. por Disney Plus.
Sporting Lisboa vs. Kairat a la 1 p. m. por Disney Plus.