Youstin Salas sueña salir de Saprissa con la frente en alto y maletas en mano

Youstin Salas, defensa de Saprissa, siente que haber participado en el Mundial Qatar 2022 con la Selección fue una experiencia que lo marcó.

Salas desea continuar en la misma línea de lo vivido con la Tricolor, por eso sus metas apuntan a lo más alto.

“Las expectativas son muy grandes, en lo personal quiero ir por el bicampeonato y sé que el grupo y el cuerpo técnico también están enfocados en eso. Primero Dios se nos dé; además, pienso en tener una experiencia internacional”, reveló Youstin.

El futbolista tenía eso en mente cuando se confirmó que iba al Mundial, deseaba tener minutos y en la cancha demostrar sus condiciones y ser una opción para algún club en otro país.

Salas actuó diez minutos frente a Japón y 56 contra Alemania y fue ante los europeos donde destacó como uno de los puntos altos de la Tricolor.

Jugar en el extranjero es una meta que trazo año a año, no se me ha dado, pero no pierdo la fe y primero Dios se me haga lo más pronto posible. Mi representante me ha puesto en contacto con varias opciones, pero nada concreto. Me ha dicho que han preguntado por mí, hay interés, pero debo esperar”, comenta el saprissista.

Youstin Salas tuvo un buen torneo con Saprissa, logró el cetro y ahora apunta a repetir y ser estelar en la mayor cantidad de partidos posible.

De momento, Youstin se concentra en Saprissa y quiere festejar otro cetro, pero retar a la historia no es sencillo, porque desde hace ocho años, desde el Invierno 2014 cuando Saprissa ganó el bicampeonato con Jeaustin Campos, no ha habido otro club que logre ligar dos torneos consecutivos.

“Todos los jugadores estamos enfocados en el bicampeonato y vamos a luchar por lograrlo”, opinó Salas, quien consideró que el próximo campeonato será más disputado.

“Me parece que sí, el torneo va a ser más competitivo, porque se toma en cuenta la posibilidad de clasificar a Concacaf y está el tema del descenso, entonces todos se van a reforzar de la mejor manera y estar en un alto nivel. Todos desde el inicio apuntarán a clasificar y conforme pasen las fechas, unos lucharán por no descender”.

A Youstin Salas no se le podía dejar de hacer la pregunta, para el Clausura 2023: ¿Prefiere jugar en el mediocampo o seguir como lateral? Si la interrogante ya existía desde el pasadotorneo, tomó fuerza con la llegada de Jefrey Valverde, quien también puede ser lateral.

“Lo que quiero es jugar la mayoría de los partidos. Ya es criterio del entrenador si me quiere por la banda derecha o en el mediocampo. Como en el torneo anterior, voy con la misma actitud y los mismos deseos de aportar al equipo. Me siento cómodo en las dos posiciones e incluso si me ocupan en otra zona, igualmente lo voy a hacer de la misma forma”.

Salas tiene claras las metas y anhela que le llegue la posibilidad de convertirse en legionario.

“Desde que estuve en Santos jugué Concacaf y quería pasar a Liga de Concacaf y le decía a mi hermano: ‘Quiero jugar ante equipos de México y Estados Unidos a ver de qué está hecho uno’. Ahora que tuve la ocasión de enfrentar a futbolistas que juegan en ligas top, yo lo disfruté demasiado y ya uno sabe lo que juegan ellos, lo que uno puede enfrentar”, destacó el saprissista.