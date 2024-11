Yosimar Arias ataca a Vicki Ross tras polémica ADG - Santos: ‘No puede ser tan fan de la Liga’

Yosimar Arias con mucha molestia la emprendió contra la presidenta de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) al asegurar: “Yo no tengo nada en contra de esta señora Vicki Ross, pero no puede ser ella tan fan de la Liga”,

Esa frase forma parte de todo un descargo que pronunció en la previa del partido entre Herediano y Guanacasteca, al referirse a lo que pasó en los últimos días.

Después de una apelación, a la ADG se le habían otorgado en la mesa los puntos que perdió contra Santos en la cancha por una alineación indebida del asistente técnico Sandro Alfaro, pero la historia acabó con otro cambio, porque el Consejo Director dio respuesta positiva a la apelación de los guapileños y todo volvió como al principio.

“Estaba muy decepcionado, nosotros perdimos el partido bien, el tema no es contra Santos es el desorden que ellos mismos se manejan. Somos un país que hemos clasificado a los últimos tres mundiales seguidos y no podemos dejar que manejen nuestro fútbol personas que no saben, que no les interesa. Creo que el puesto les queda muy grande”, expresó el gerente deportivo de Guanacasteca, Yosimar Arias, en Teletica Radio.

Su posición es que no les podían dar los tres puntos, lo lógico era que les rechazaran el reclamo, pero no fue así.

“A nosotros nos ilusionan, hacemos números, hacemos una serie de cosas y es un completo desastre. Yo creo que no trabajan juntos (en Unafut), cada uno trabaja en su casa, no se hablan, se llevan mal. Cada uno jala para su lado, me imagino. El martes rechazaron la apelación a Santos y el miércoles nos quitan los puntos. Le voy a decir algo, yo soy de Nicoya y hay torneos de barrios y eso no pasa en esos torneos, se lo aseguro que eso no pasa”, afirmó.

En su alegato, Yosimar Arias aseguró que hay más organización en los torneos de barrio de Nicoya que ahí adentro de la Unafut.

“Es increíble, es decepcionante, no podemos seguir en esta situación, un fútbol que quiere mejorar, un fútbol con el que nos creemos los mejores de Centroamérica. Un fútbol que todos nos quejamos porque no clasificamos al Mundial de Clubes, un fútbol en el que no le podemos ganar a ningún equipo de México ni de Estados Unidos. ¿Cómo? Si desde ahí está malísimo todo”, citó.

Seguidamente, Arias afirmó que también los presidentes de los clubes son culpables, porque son los que ponen a esas personas.

“Yo sí puedo quejarme porque yo nunca he sido tomado en cuenta, y no tengo por qué ser tomado en cuenta, porque yo soy gerente deportivo y hago mi trabajo y listo. Pero, los mismos presidentes son los que ponen a esas personas y después yo no los entiendo, porque luego salen llorando, quejándose y diciendo que no sirven y que se tienen que ir, pero ellos mismos los ponen”, recalcó.

Y agregó: “Yo no tengo nada en contra de esta señora Vicki Ross, pero no puede ser ella tan fan de la Liga, por darte un tema, es como que me pongan a mí ahí, todo el mundo sabe cuáles son mis colores y saben para dónde voy a jalar siempre, es increíble esto, pero ojalá que las cosas cambien y que después no salgan a decir que se tienen que ir, porque ellos mismos los ponen”.

