Yashin Quesada confiesa lo que nadie imaginaria: sintió nervios al entrevistar a su hermano Vladimir Quesada

Yashin Quesada hizo una entrevista que para él fue sentimental e incluso le causó un poco de nervios. El reconocido periodista tuvo como invitado en su programa Encuentro Deportivo, a su hermano Vladimir Quesada, técnico de Saprissa.

Quesada luego confesó a La Nación lo que sintió al tener esa oportunidad de entrevistar a su hermano, al entrenador que recientemente ganó el título con el cuadro morado.

“Es muy emocionante, indiscutiblemente es especial, porque se conjuga la parte profesional con la personal. Es como un momento donde tenés que manejar las dos vías de los dos en su función, pero también evidentemente es una persona con la que íntimamente he estado ligado toda la vida, es mi hermano”, dijo el periodista.

A pesar de tener más de 30 años de carrera, Yashin confesó que en ocasiones se sintió intranquilo en ese cara a cara con Vladimir.

“Tal vez sí sentí nervios, porque el tema es hasta dónde llegar en la parte personal, sin invadirlo en un terreno donde no le gusta, porque lo conozco muy bien. Sé qué cosas le agradan y cuáles no. Por otro lado, hacerle ciertas preguntas, algunas de las cuales fueron duras, como cuando le consulté qué pensaba de las críticas y los cambios en la formación del equipo, si era un manoseo, o si carecía de carácter o temperamento. Creo que me atreví a ir un poco más allá de lo que había pensado inicialmente”, resaltó Yashin.

Quesada dejó claro que no es la primera vez que entrevista a Vladimir, pero consideró que las ocasiones anteriores fueron más enfocadas en la parte profesional, mientras que esta vez intentó ser un poco más abierto.

“Contamos cosas que antes no habíamos mencionado los dos. Yo le pregunté que dijera de qué equipo soy seguidor y le dije cuándo lo he llamado para pedirle alguna información desde el punto de vista de su profesión. Nos dimos licencia para comentar algunas cosas más allá y que la gente, en general, incluso podría cuestionar”, expresó Yashin.

Yashin Quesada pasó una mañana muy agradable en la entrevista que le hizo a su hermano Vladimir Quesada. (Foto cortesía de Yashin Quesada).

Y si existe alguna duda sobre cuál equipo es seguidor Yashin, Vladimir comentó que desde niño el comunicador nunca dio señales de seguir a ningún club en particular, pero siempre ha sido un ferviente seguidor de la selección de Brasil.

“No hay duda, para mí es una de las entrevistas más especiales. La vez anterior, cuando él fue campeón, lo había entrevistado, pero por alguna razón no fue tan abierta como esta. Nos dimos una oportunidad, no sé si es por la madurez o porque él se liberó un poco más, ya que normalmente es muy reservado. Es difícil adentrarse en ese terreno con él, y creo que en esta entrevista sí se permitió. Indiscutiblemente, está entre una de las mejores entrevistas que he realizado en mi carrera”, aseguró Quesada.

Yashin agregó que su madre, quien falleció hace 12 años, se sentiría muy orgullosa si hubiera visto la entrevista.

“Ella hubiera estado súper orgullosa, pero sé que ella está viva, porque solo muere quien no se recuerda, y sé que ella está orgullosa de ambos. Ella lo vio jugar a él y en mi caso comentar en la parte periodística. No nos vio a él como técnico y a mí como periodista”, indicó Yashin.

Quesada reconoció que le molesta cuando otros periodistas cuestionan a su hermano con faltas de respeto.

“Creo que sí hay algunos que le faltan al respeto, quizá porque él es tan noble y equilibrado. Si fuera a otros, no harían ciertos comentarios. Entiendo la labor de todos los que estamos en el periodismo, pero no estoy de acuerdo si le faltan al respeto, porque yo no lo hago con él ni con nadie. Y sí creo que hay algunos, posiblemente debido a su forma de ser, que le faltan al respeto”, dijo Yashin Quesada.

Yashin recordó en su programa que de niños, en la época de la escuela, ambos jugaron juntos en el equipo del centro educativo, pero con el paso del tiempo, Vladimir llegó a ser jugador profesional con Saprissa y Yashin optó por el periodismo.

- ¿El fútbol premió al que mejor jugaba?

- El fútbol premió a los dos porque nos puso en circunstancias diferentes. Premió en el campo de juego al que siempre fue el mejor, pero también me premió a mí porque sigo en el fútbol. Me premió en otro campo, donde incluso mi carrera puede ser más larga y más estable que la que él eligió.