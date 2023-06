¿Ya las vio? Se filtran primeras fotografías de nueva camisa de Alajuelense

Alajuelense intentó resguardar su nueva camiseta hasta el último momento para mantener la expectativa sobre cómo luciría esta nueva prenda para la temporada 2023-2024.

Sin embargo, a pocas horas de la presentación oficial por parte del club, comenzaron a circular fotografías de la casaca que lucirán Joel Campbell, Sheika Scott, Josimar Alcócer, Gabriela Guillén, Carlos Mora, Fabiola Villalobos, Aarón Suárez, Kenia Rangel, Celso Borges, Natalia Mills, Johan Venegas y demás futbolistas rojinegros.

Si la versión que circula en las redes sociales resulta ser auténtica, la Liga y Umbro complacerán a una buena parte de los aficionados rojinegros que añoraban las tradicionales franjas en su vestimenta.

Esta sería la nueva camiseta de Alajuelense. Foto: Twitter

Según Oliver Nowalski, gerente comercial de Alajuelense, el anuncio será realizado de manera digital.

“Vamos a publicar un video a las 9 a. m. del 30 de junio y la equipación estará disponible en la tienda en línea, en tiendaliga.cr. También, estará lista en las tiendas del estadio y City Mall”, detalló Nowalski.

Además, a partir de la mañana de este viernes, la nueva camisa de la Liga se podrá adquirir en las tiendas Uno Sports, Siman, Sportline y Penny Lane.

¿Se espera que se agote rápidamente? “Hemos realizado una primera tirada en cantidad considerable, por lo que espero que no se agote en pocos días. Sin embargo, la reacción de la gente hacia la camiseta de Joel y la promoción de la Liga Locura que lanzamos es algo que nunca había visto”, respondió.

El gerente comercial confesó que los últimos dos meses de ventas en las tiendas han sido los mejores en los tres años que ha estado al frente del departamento comercial de Alajuelense.

“Ahora me siento un poco nervioso (risas). Cuando hicimos los cálculos, los números de inventario se basaron en proyecciones de años anteriores. Recibiremos un pedido muy grande con toda la indumentaria para todo el año en las primeras semanas de julio”.

Muchos aficionados extrañaban las franjas en la camisa de Alajuelense. Si es así, quedarán contentos con la nueva camisa. Fotografía: Twitter

El pedido anticipado estaba destinado a cubrir las primeras semanas, correspondiendo a lo vendido en los primeros meses de años anteriores.

“Pero ahora estoy nervioso. Si logramos eso, romperíamos todos los récords posibles de la institución, pero la reacción de la gente ha sido espectacular en estos días”, indicó Nowalski.

Con la nueva vestimenta, Alajuelense busca retomar su historia y esencia. “Es importante recordar de dónde venimos. En la era de las redes sociales, es fácil enojarse por un resultado y decir que este equipo no sirve, pero somos un club con 104 años de historia”.

“Por aquí han pasado muchos de los mejores jugadores del país y de la región. Hemos ganado la Concacaf, hemos dado la vuelta al mundo y hemos vencido a selecciones. Hemos recibido al Dortmund, al Twente, y eso es lo que somos”, añadió.

Para Oliver Nowalski, es fundamental que los aficionados y, sobre todo, las nuevas generaciones comprendan lo que representa el escudo y los colores de Alajuelense.

“Ser liguista es parte de nuestra identidad, y uno debe saber de dónde viene. Así como uno conoce su apellido y la historia de su familia, también debemos conocer la historia de nuestro equipo. Es una cuestión de educación”.

Nowalski mencionó que cuando ingresó a trabajar en la Liga, realizaron un ejercicio en redes sociales sobre los diez jugadores históricos del club.

Al analizar las respuestas, se dieron cuenta de una gran oportunidad para educar.

“Todas las votaciones eran a partir de 2005. Internamente comenzamos a conversar sobre la importancia de esto, y ahí fue donde Umbro encajó perfectamente”, afirmó Nowalski.

Agregó que esto se reflejará en los videos de lanzamiento y en las diferentes prendas, así como en otras novedades que están preparando.

“Creo que esto apela al orgullo y la pasión de los aficionados, algo que gusta a cualquier seguidor de cualquier equipo en el mundo”.

Cuando Alajuelense presentó oficialmente a Javier Santamaría como su nuevo director deportivo, La Nación consultó a Oliver Nowalski sobre la dificultad de resguardar la nueva camisa.

Durante varias semanas, en las redes sociales, muchos aficionados afirmaban que la camisa era espectacular, pero nadie la mostraba.

“No quiero tentar a nadie, pero hasta ahora no se ha filtrado ninguna foto. Lo que puedo decir es que hay mucha especulación. Hace unos días me asusté y pensé qué estaba pasando, porque ni a mí me habían informado”, respondió en ese momento.

Recordó que recientemente, en Twitter comenzaron a publicar emojis de bombas y un león.

De forma automática, le preguntaban qué estaba sucediendo y quién iba a unirse a la Liga, a lo que él respondía con un “no sé”.

“Desde nuestro lado, la camisa ha sido vista por muchas personas dentro de la institución, personas con las que trabajamos a diario y en las que confío plenamente, ya que durante todo este tiempo no se ha filtrado nada”, aseguró.

A medida que los días pasaban y se acercaba la hora de la verdad, más personas pudieron ver la prenda, cuando se efectuó la producción del video y la sesión de fotografías.

“Siempre es la afición la que genera expectativas y creo que eso ayuda. La Liga genera mucho interés, para bien o para mal. La gente habla mucho del club, y siempre lo digo, todo el país nos observa. La mitad nos apoya y la otra mitad intenta desacreditarnos o burlarse, pero al final, todos nos ven”, expresó.

Le llama la atención que estas expectativas provienen del exterior, pero también recalca la importancia de recordar que están en Costa Rica y que los presupuestos tienen sus limitaciones.

“Realmente creo que hemos estado haciendo las cosas muy bien en el área comercial y de mercadeo, con muchos proyectos interesantes. Anuncios como el de Celso Borges, que se hizo conocido internacionalmente con la simulación del hackeo, y traer al Twente; hemos realizado cosas interesantes, pero siempre dentro de un marco razonable”, enfatizó.

Insiste en que es importante mantener la expectativa y que la afición esté pendiente de lo que la Liga está haciendo, ya que eso es parte de su estrategia de trabajo.

“Se trata de sorprender, de hacer cosas nuevas todo el tiempo, para que nadie se aburra. Ese es mi trabajo, es el trabajo de mi equipo y creo que lo hemos estado haciendo bastante bien”, concluyó.

Alajuelense mostrará oficialmente su nueva camisa para partidos de local este 30 de junio.

El viernes 14 de julio será el lanzamiento del uniforme de visita y la segunda semana de agosto, la Liga presentará su tercer uniforme.

