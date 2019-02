“El equipo que tenía la Liga no era de los mejores, venía siendo muy criticado por muchas cosas y por todo lo que se ha dado. Estoy seguro que no cualquier entrenador hubiera agarrado esa brasa. Yo por ser empleado institucional no podía decir que no, por más que uno supiera que el nivel de equipo que había en ese momento no era el idóneo, o el mejor para uno tomar el riesgo de agarrar la batuta. Uno lo hace por el cariño que le tiene a la institución”, argumentó López.