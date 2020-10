No lo hacemos, no lo conseguimos y por el contrario, Heredia pues lógicamente es el equipo casa, se va encima, va perdiendo y crea opciones y mete dos de las tres o cuatro opciones que tuvo. Nos mete dos y aún perdiendo 2-1 reaccionamos y tenemos dos opciones claras después de ahí para haber emparejado el marcador, pero así es esto, no es de tenerlas, es de hacerlas, y yo creo que a las muchachas se les hace ver en el camerino. El partido no dura 45, 50 o 60 minutos, el partido dura noventa y resto de minutos, en los cuales deben mantener siempre una buena actitud, una buena disposición para así poder conseguir los resultados.