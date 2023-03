Warren Madrigal disfruta de sonrisas que la vida la debía

Warren Madrigal vive un premio que la vida le debía. Él pudo elegir otro camino en su adolescencia; sin embargo, prefirió aferrarse al fútbol cuando la vida no le sonreía, sin importar si lograría o no ser jugador profesional. Al final, hoy disfruta del profesionalismo con Saprissa, pero también momentos muy dulces.

El futbolista vivió días complejos a temprana edad; empero, su tenacidad lo sostuvo, además del aporte de una persona que fue un ángel en su vida, Francisco Núñez, un educador de profesión que se empeñó en cuidarlo y no dejar que se perdiera.

El juvenil de proyección de la ‘S’ ya tiene tres anotaciones en el campeonato, es titular indiscutible y disfrutará de su primer llamado oficial para los juegos de la Liga de Naciones ante Martinica (25 de marzo) y Panamá (28 de marzo).

“Yo llevo las cosas con calma, el profesor y los compañeros me dan confianza. Yo sigo trabajando, debo seguir por ese camino. El llamado es un sueño. Ojalá pueda sumar minutos y aportar lo que pueda”, afirmó.

LEA MÁS: Saprissa desató el nudo guadalupano para aferrarse a la cima

El futbolista contó cómo vivió su llamado.

“Estaba en el camerino, saliendo de entrenar, yo ni quería verlo y los compañeros me lo dijeron y la verdad casi lloro. Por una parte me lo esperaba, pero otra parte, pues no me lo creía”, resaltó.

Warren ya tuvo la experiencia de estar en un microciclo con Luis Fernando Suárez.

Madrigal confesó que para avanzar en su carrera se ha centrado en tener una imagen impecable en el camerino y el campo.

“Mucha disciplina, soy un jugador que trabajo mucho y eso me ha funcionado. Los minutos que me den en la Selección daré el máximo por representar a este país, además de agarrar un granito de arena de cada jugador, porque es un sueño estar con ellos”, finalizó.

Los 300 de Mariano. Otro que celebró ante Guadalupe fue Mariano Torres. El creativo argentino llegó a 300 encuentros con el Saprissa y fue homenajeado.

“Es una alegría enorme para mí vivir esto. Ya son siete años acá, la verdad estoy muy feliz y espero seguir acá disfrutando. Estoy contento, son muchos partidos, pero yo quiero seguir compitiendo y jugando y tener más alegrías acá”, contó.

Torres cumplirá 36 años este año y es enfático en dar a conocer que cuando la gente lo llama el mejor extranjero de Saprissa, él solo se llena de ilusión.

“Ya que se diga eso es una alegría enorme, ya después están ustedes (los periodistas) y la gente para decirlo. Yo termino muy contento, pero quiero crecer más. Me queda año y medio y vamos a buscar seguir creciendo”, finalizó.