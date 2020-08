Un partido difícil en primer tiempo. Tengo estadísticas que me dio José Francisco Porras, tuvimos 21 pases malos en el primer tiempo en la parte delantera, eso preocupa, no podemos errar tantos pases. Todo mundo se fija en el marcador, pero no fue un partido fácil. Después se dio más fácil del primer tiempo pero fueron los goles, que van abriendo esto, y de ahí tuvimos menos pérdidas de balón y mayor control. Hay cosas ahí que no me agradaron, me las llevaré primero y después las comunicaré al grupo y cuerpo técnico.