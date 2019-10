Se los he venido diciendo. Me han echado la gente encima por las rotaciones y mis jugadores el partido de hoy terminaron cansados, entonces por favor, son seres humanos, a veces les pedimos más, sienten la fatiga y el clima no ayuda, jugar a las 11 no ayuda, no es excusa, pero para serle sincero sí nos cuesta, porque tenemos poca rotación, tenemos a Manfred cansado, no puede decir que por 17 años... Bolaños cansado, Blanco no ha parado, Miller, defensas avanzados en edad. Debo jugar con esas cosas.