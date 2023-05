Vladimir Quesada tiene claro cuál factor marcará diferencia ante Alajuelense

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, tiene claro el factor que puede inclinar la balanza en la final ante Alajuelense.

El timonel volvió a insistir en una serie de dos partidos; no desea alargar a una gran final y, aunque aclaró que respeta al rival y es consciente de las virtudes individuales y grupales que posee la Liga, su objetivo es terminar el torneo el domingo con el bicampeonato en mano.

Quesada señaló que, tras la semifinal del domingo anterior frente a Herediano, es poco lo que ha podido trabajar tácticamente con el plantel.

“Lo que se puede hacer es poco en estos días. Creo que, igualmente, Alajuelense como nosotros tiene que verse más enfocados en la recuperación. La idea es que el jugador llegue lo mejor recuperado a los partidos.

“El trabajo acumulado se debe haber dado desde la pretemporada o en alguna parte de la fase competitiva. Los jugadores tienen muy claro lo que deben hacer en el terreno de juego. El énfasis, me imagino, en el lado opuesto como nosotros, por lo menos nosotros, así lo hacemos, es en el plano mental. La parte mental creo debe ir por encima de todos los otros factores: el técnico, táctico y físico. Lo mental es lo número uno. Podemos encontrar jugadores física, técnica y tácticamente muy buenos, pero si mentalmente no están preparados para estas 22 fechas o las fases finales, habría que pensarlo y creo que irían en desventaja”, dijo Vladimir Quesada.

El timonel saprissista añadió que los dos equipos se conocen muy bien y en la cancha habrá situaciones que inclinen las cosas hacia un lado u otro, como decisiones arbitrales o de los jugadores. Por eso, insistió en la labor mental.

“Todo se centraliza en el trabajo mental. Por ahí leí que el momento de motivar es en los días previos, el día del partido. Ellos (los futbolistas) están motivados por sí solos. Nos centramos en lo mental, que está por encima de los factores”, resaltó el entrenador morado.

- ¿En qué momento profesional siente que le llega esta final?

- En ningún momento por la mente me pasó estar acá. Ya he sido reiterativo en decir en lo que me encontraba antes de que me llamaran. Además de hacer visorias, se presentó la posibilidad de trabajar con los adolescentes de la U-13.

Respecto a la anterior oportunidad que estuve acá, estoy un poquito más viejo, más centrado en años. Tomo las cosas con más calma y trato de pensar lo mejor posible. Es un lindo momento y doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda.

- ¿Cómo ha reaccionado Mariano Torres en los entrenamientos?

- Mariano, al igual que el resto de los jugadores, ha entrenado muy bien. Sus prácticas ya son con más minutos a nivel de grupo y para nosotros eso es importante. Igual que los demás, es candidato a ser tomado en cuenta.

- ¿Piensa continuar como técnico de Saprissa al final del campeonato?

- No pienso en eso. Pienso en poder ser campeones y después, cuando termine el segundo partido de la final, porque apuntamos a terminar en dos juegos y respetamos al rival, pero no pienso en más allá que ser campeones.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, resaltó la personalidad de Andrés Carevic, entrenador de Alajuelense. "Tiene muchos valores", dijo Vladimir. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo recibe los elogios de Andrés Carevic?

- No es porque él y yo nos estemos alabando mutuamente, pero he visto a Andrés en diferentes ocasiones dirigiendo y al hacer sus presentaciones antes y después de los partidos en conferencias de prensa. Es una persona ecuánime, tranquila y sabe muy bien lo que hace dentro de su equipo. Tiene muchos valores y eso es importante para el fútbol en general.

- Si tuviera que hacer una comparación entre las finales de los años 90 y esta final, cuando en aquella época era jugador, ¿ve alguna similitud?

- Las finales de aquella época fueron muy emocionantes. Tal vez me equivoco, pero durante casi 10 años, Saprissa y Alajuela se enfrentaron en las finales, y los resultados no siempre fueron los que deseábamos ambos. Fueron ambientes muy emocionantes y creo que el ambiente que se genera en estos partidos finales se acerca mucho al ambiente de los años 90. Se centra en lo futbolístico y eso es muy importante, evitando conflictos innecesarios. En las instituciones y en el seno del cuerpo técnico y los jugadores, todos tenemos claro lo que debemos hacer.

- ¿Tiene claro cuál es el jugador de Alajuelense que debe anular para que no funcionen bien?

- Creo que cuando las individualidades están bien comprometidas, fortalecen al conjunto. Lo mismo ocurre con nuestro equipo o en la Liga. En lugar de enfocarnos en las individualidades de Alajuelense, pensamos en cómo podemos ser superiores y controlar al conjunto de la Liga, que cuenta con buenas individualidades que trabajan en función del equipo. Entiendo que lo más importante es el conjunto, y nuestra estrategia se centra en contrarrestar el funcionamiento colectivo en lugar de enfocarnos únicamente en un jugador en particular.

- La estadística favorece a Saprissa. Analizan eso. ¿Qué benefició a Saprissa para superar esas series?

- Siempre hay cosas que llaman la atención o generan dudas, eso nos sucede a todos. Prácticamente, el equipo está definido, al menos en mi mente y en las discusiones que hemos tenido con el cuerpo técnico. Con respecto a esa estadística, han intentado minimizar el clásico nacional, pero el verdadero clásico por excelencia es entre Alajuelense y Saprissa y viceversa. Sin embargo, cuando llega el momento del partido, es otra historia, una historia que se escribe desde el primer pitazo del árbitro, completamente nueva y distinta.