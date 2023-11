Vladimir Quesada recuerda una frase de Jeaustin Campos en el triunfo ante Alajuelense

Inesperadamente, el técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, recordó el paso del estratega Jeaustin Campos por el cuadro morado, tras la victoria frente a Alajuelense 1-0, lo que le afianza en el liderato del Torneo de Apertura 2023.

Vladimir resaltó la gran labor de sus jugadores, quienes no solo realizaron un gran partido, sino que también lograron controlar a hombres como Carlos Mora y Joel Campbell por las bandas, así como maniataron el medio campo rojinegro, que fue superado por los saprissistas.

- ¿Es el partido que esperaba ante Alajuelense?

- Creo que fue el partido que esperábamos. Fue un gran partido por ambos lados. Ratificamos por qué estamos en estas posiciones en la tabla de clasificación. El accionar que tuvo Alajuelense hace más grande nuestro triunfo. Enfrentamos a un gran rival, hicimos las cosas de la mejor manera para llevarnos los tres puntos.

- ¿Qué tan importante es la ventaja de cuatro puntos que tienen ahora con Alajuelense?

- Le ganamos a un gran rival y aumentamos la diferencia (43-39), pero el campeonato no se termina hoy. Se ganó, quedamos a cuatro puntos y quedan 12 en disputa. Seríamos necios si nos cruzamos de brazos y estoy seguro de que estos muchachos no lo harán.

- De los cuatro partidos que le restan al Saprissa en el campeonato, tres son de visita. ¿Cómo afrontarlos?

- Es cierto que tenemos tres partidos de visita, pero tenemos claro que somos uno de los equipos que mejor ha jugado como visitante y que normalmente gana en esa condición. Vamos a jugar los partidos como si fueran finales, como lo hemos hecho hasta ahora. Para nosotros, el partido más importante es el que sigue a partir de ahora y nos vamos a preparar de la mejor manera para hacer una buena presentación en el Edgardo Baltodano de Liberia.

“Para nosotros no es algo nuevo. Este equipo ha tenido un gran trajín, incluso en la pretemporada donde nos hicieron jugar la Supercopa y la Recopa. No nos toma por sorpresa. Sabíamos que íbamos a tener un semestre vertiginoso. Lo bueno es que hemos recuperado jugadores y tenemos la plantilla para hacer frente a los partidos de visita”.

- ¿Qué tan determinante fue jugar en el estadio Saprissa con su afición, para lograr la victoria?

-Quiero hacer eco de las palabras del entrenador que estuvo antes que yo en este puesto. Él dijo, no fueron mis palabras, él dijo que cualquier rival que enfrentara a Saprissa, ya sea en su casa o aquí, cuando somos locales, iba a enfrentar la mejor versión de los rivales porque estaban enfrentando a Saprissa.

“El ambiente de enfrentar al bicampeón nacional hace que todos estos equipos eleven su rendimiento, y como dijo Jeausrin Campos, cada uno de ellos mostrará su mejor versión al enfrentar al Deportivo Saprissa.”

- ¿Cuál fue el secreto para detener a Joel Campbell y Carlos Mora?

- No hay gran cosa. Hablamos con los muchachos. Tenemos que controlar su juego en el mediocampo y por los extremos. No fue fácil, porque Alajuelense es un gran equipo y tiene jugadores de calidad, no solo por los extremos sino también en el mediocampo, que normalmente hacen buenos partidos. Pero nuestros muchachos también hicieron un gran partido.

- En el plano personal, ¿qué les dice a sus detractores que decían que no ganaban los partidos ante los rivales directos?

-En todos los torneos hemos sido competitivos. Lamentablemente, en la Copa Centroamericana no clasificamos a la siguiente ronda como hubiéramos querido, pero estamos contentos con el desempeño de los jugadores.

- ¿Qué opinión le merece el trabajo de Fidel Escobar y su primer gol con el Saprissa?

- Fidel Escobar es un jugador muy versátil. Tiene grandes cualidades físicas y tácticas, además de un gran remate de media distancia. No me sorprende su capacidad, que todos conocemos, y tampoco me sorprende el gran gol que hizo ante Alajuelense.