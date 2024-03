Vladimir Quesada no complace a David Guzmán

David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa, levantó la voz y pidió titularidad. El domingo pasado, luego del partido en que Saprissa remó contra corriente y empató a dos contra San Carlos, con gol de Guzmán incluido, el volante dijo que no quería seguir en la banca.

“Necesito jugar, ya no quiero estar ahí sentado (en la banca). Ya he esperado bastante, me siento en buenas condiciones para sumar minutos, eso es lo que necesito, estoy bien, ahora la decisión es del cuerpo técnico”, comentó Guzmán tras el partido en declaraciones a FUTV.

Pero mostrar su disconformidad no cambió el panorama para Guzmán, quien en el encuentro de esta tarde a las 4 p.m. contra el Santos de Guápiles, volvió a aparecer en la lista de suplentes.

Vladimir tampoco cedió ante la afición que solicitaba la presencia en el marco de Esteban Alvarado en lugar de Kevin Chamorro, pero el técnico morado no los complacerá. Kevin Chamorro sigue en su puesto y es el titular para frenar la ofensiva de los guapileños.

David Guzmán tuvo una lesión que lo alejó de las canchas durante cinco meses y desde que se recuperó, solo ha actuado minutos, arranca en la banca y luego tiene unos 20 o 25 minutos para actuar.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, ha dicho que con los futbolistas que se recuperan de lesiones, los llevan poco a poco. No quiere arriesgarlos mucho tiempo en el terreno de juego, porque podrían recaer o provocar molestias en alguna otra parte del cuerpo.