Vladimir Quesada: ‘Fue un partido muy bueno, pero no fue perfecto’

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, terminó satisfecho con la paliza 7-0 que su equipo le propinó a Grecia, pero aclaró que solo fue el momento y la goleada no significa que todo está hecho.

“Fue un partido muy bueno, pero no fue perfecto, porque la perfección no existe; en el mismo juego tuvimos altibajos y la organización defensiva no fue como nosotros queríamos”, dijo Vladimir Quesada en la conferencia de prensa.

El timonel morado reconoció que pese a los siete tantos, Grecia pudo haberle marcado a su escuadra.

“Los muchachos pudieron reflejar la diferencia en el marco contrario, pudimos hacer tres más, pero nos pudieron hacer dos y debemos minimizar esas posibilidades, por eso debemos seguir trabajando”, mencionó Quesada.

- ¿Del 7-0 qué es lo mejor que puede rescatar de su equipo?

- Es una victoria importante, nos hace felices, pero no es el final. Ya esto es historia, el partido más importante es el martes ante el Santos. Lo describo como precisamente lo resumió Mariano Torres, uno de nuestros capitanes en el camerino, quien felicitó a los compañeros por la forma en que enfrentaron el partido con responsabilidad, seriedad y consistencia y por muchos tramos con muy buen fútbol.

“Estamos contentos, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Cuando fuimos campeones no hicimos un carnaval y cuando no logramos el triunfo, no hacemos un velorio. Felicitamos a los muchachos por el esfuerzo que hicieron y estamos muy contentos con el trabajo de cada uno de ellos.”

- ¿Cuánto puede mejorar Saprissa al tener el grupo completo?

- No lo puedo cuantificar, eso es difícil. Aquello de que buscamos alcanzar el ciento por ciento no existe. Ningún equipo en el mundo lo puede lograr, pero se debe buscar. Vamos a mejorar y conforme ganemos a más muchachos, quienes se recuperen de sus lesiones, ellos vendrán a fortalecer el grupo.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, destacó que su equipo enfrentó el partido con responsabilidad, seriedad y consistencia, pero cree que deben tener los pies sobre la tierra. (MAYELA LOPEZ)

- ¿Cómo encuentra a Christian Bolaños en un momento que busca su renovación?

- Con Bolaños tenemos una buena relación, nos conocemos desde hace tantos años. Ha estado trabajando bien y los entrenamientos grupales los efectúa de la mejor manera. Es un jugador privilegiado físicamente, pero ya tiene treinta y tantos años y debemos tener cuidado con él, llevarlo pausado, sobre todo porque viene saliendo de una lesión. Es importante que personas de experiencia que han tenido muchos minutos a nivel nacional e internacional puedan saltar al terreno de juego y colaborar con el plantel.

- ¿Qué le hace falta a Mariano Torres para jugar?

- Mariano tiene el alta médica para hacer entrenamientos grupales, pero faltará, no sé, una o dos semanas para que vaya alcanzando su nivel de juego. Cuando pueda saltar al terreno de juego, tendrá que llevar un proceso de asimilación de las cargas.