Vladimir Quesada esquivó hablar de Pablo Arboine pero dijo que el árbitro desordenó el partido

Después del triunfo de Saprissa (2-1) en condición de visitante contra San Carlos, Vladimir Quesada esquivó hablar de Pablo Arboine, pero de manera directa aseguró que el árbitro Brayan Cruz “desordenó el partido”.

- ¿Qué pasó con Pablo Arboine, porque dijo que el árbitro también lo insultó y que la gente no ve lo que los árbitros les dicen a los jugadores y ellos responden?

- En cuanto a lo de Arboine yo no me voy a poder expresar, no he visto el video, no he hablado con Pablo. Yo no voy a hablar sobre lo que no he visto y sobre lo que no he indagado. Así es que yo lo voy a dejar hasta ahí. No sé desde cuándo no ganaba nuestro club acá. Fue un bonito juego. Lamentablemente yo creo que se nos complicó en el momento que metimos el gol y hubo la expulsión del jugador de San Carlos.

“Lamentablemente, yo creo que el señor árbitro desordenó el partido. A pesar de eso, yo creo que fue un bonito juego. Si hay algo que tuviera que decirle a él, en su momento lo buscaré y le preguntaré cosas y se lo diré al central. Y hasta ahí lo dejo.

“Nada más quiero resaltar el triunfo. Quiero resaltar que no sé hace cuánto no ganábamos acá, gracias a Dios y al trabajo de los muchachos pudimos mantener el liderato. Eso era importante para nosotros y esa era la luz corta para nosotros.

“El objetivo principal de venir a esta linda tierra, a este estadio y jugar contra este buen equipo, que está muy bien trabajado, muy bien dirigido y que tiene buenos jugadores. Eso realza más nuestra victoria.

“Jugamos contra un gran equipo que viene trabajando junto desde hace tiempo, eso lo hace más equipo y felicitar a nuestros muchachos por el gran esfuerzo que han hecho en las últimas semanas. Todavía más vale nuestro triunfo porque nosotros venimos de jugar a mitad de semana, con un viaje pesadísimo”.

💥 ¡Furioso Arboine con el árbitro! Expulsado por un insulto fuerte pic.twitter.com/qhFHD9fBMF — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 27, 2023

- ¿Lamenta como le queda la defensa sin Pablo Arboine para el clásico?

- Por eso es que hemos pedido una plantilla profunda en cantidad y en calidad, porque entendemos que íbamos a jugar muchos torneos, incluyendo las dos copas que jugamos durante la pretemporada y que íbamos a tener jugadores lesionados y jugadores sancionados.

“Del clásico nos preocuparemos el martes en la noche, después del juego contra Cobán Imperial. Ahora para nosotros la luz corta es centrar todas nuestras baterías en ganar el martes en nuestro reducto, obviamente con compañía de nuestra afición que para nosotros es importantísimo que nos acompañen. Debemos ganar, debemos asegurar la clasificación y el primer lugar en Concacaf.

“Para el clásico ya nos preocuparemos o nos ocuparemos a partir del próximo miércoles si Dios lo permite”.

- Pablo venía de ser expulsado y de perderse tres partidos y no se sabe qué pasó en la cancha. ¿Cree que el futbolista debe trabajar más lo emocional?

- Al final es porque son seres humanos y los seres humanos tenemos emociones, vivimos en un estado mental, emocional todo el día y en un momento estamos contentos, en otro momento estamos tristes, extasiados, flemáticos, etcétera. Y al final están calientes y si reciben alguna expresión de una persona que ellos menos creen que deberían recibir, obviamente deberían reaccionar. Como le digo, yo lo voy a dejar hasta ahí.

- ¿Puede priorizar Saprissa algo de lo que tiene esta semana, como el primer lugar de la Copa Centroamericana o el clásico? ¿O van por las dos cosas?

- Nos da tranquilidad, pero yo creo que la respuesta a su pregunta la contesté anteriormente. Para nosotros la prioridad en este momento es el partido del martes contra Cobán Imperial. A partir del miércoles, la prioridad será el clásico y nosotros queremos ganarlo todo, somos Saprissa y esta es la historia de nuestra institución, esta es la cultura deportiva de nuestra institución, ganar lo que sea.

“Y nosotros queremos ganar el martes, clasificar y ser primeros de esa clasificación. E igualmente, a partir del miércoles pensaremos que vamos a querer ganar el próximo domingo 3 de setiembre en el clásico”.

- Kendall Waston y David Guzmán entraron y ayudaron a cambiar el partido. ¿Ellos son titulares indiscutibles?

- Los cambios de Waston y de Guzmán se dieron por la amenaza del árbitro, de que a como estaba, ya nos iba a expulsar a otro jugador. Ellos no le cambiaron la cara al partido. Nosotros terminamos jugando un muy buen primer tiempo. El problema era la amenaza que se nos estaba viniendo encima.

“Waston y Guzmán son muy importantes dentro del club, dentro de la institución, de la planilla, pero son como el resto de los jugadores que tenemos. Obviamente tienen mucha experiencia, que han ganado muchos campeonatos dentro de nuestra institución, que han representado muy bien a Costa Rica fuera y dentro del país.

“Obvio que son importantes para nuestra institución. En nuestro equipo obviamente hay jugadores que son más regulares, pero como les decimos, todos deben pensar mentalmente que son titulares y deben trabajar día a día de esa manera y eso les incumbe tanto a Waston como a Guzmán”.

- ¿Cuando pasan situaciones como lo de Pablo Arboine, se valoran sanciones internas en el camerino?

- Yo no voy a destapar lo que nosotros podamos hablar o tomar en consideración dentro de nuestra institución y nuestro camerino. Mis abuelos y mi mamá me enseñaron que los trapos sucios se lavan de la puerta para adentro. Analizaremos qué es lo que está sucediendo y listo.

