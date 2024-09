Vladimir Quesada confirma lo que todos los saprissistas esperaban

El Deportivo Saprissa comenzó a cerrar filas de cara al partido del martes contra Antigua en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los morados recibirán a las 8 p. m. al conjunto guatemalteco en el compromiso de vuelta, en busca del pase a las semifinales. El juego anterior en suelo chapín terminó empatado 0-0. Los nacionales dejaron escapar la opción de lograr el triunfo al desperdiciar dos disparos desde el punto de penal.

Para el choque de este martes, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, quien atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa organizada por la Concacaf, previa al partido, manifestó que espera obtener el triunfo y confirmó la presencia de Mariano Torres. Torres tiene un mes y una semana sin jugar con el equipo; fue expulsado en el campeonato y recibió una sanción de cinco juegos que ya cumplió. En el encuentro de ida en Guatemala, no viajó con el equipo.

“Mariano Torres, gracias a Dios, su recuperación ha sido bastante satisfactoria. Ha hecho trabajos colectivos, entre esos, ayer (domingo) hizo 40 minutos de fútbol. Hicimos un trabajo con el equipo de la U-21, que nos sirvió montones, y es uno de los jugadores que entra en convocatoria”, destacó Vladimir.

El timonel del cuadro saprissista también dejó claro que Mariano no está para jugar los 90 minutos del compromiso, por lo que es casi un hecho que esperará opción en el banco de suplentes.

- ¿En el aspecto mental, cómo se encuentra Mariano Torres?

- Mariano es un profesional en todo el sentido de la palabra, igual que el resto de los muchachos, igual que Kendall (Waston), Ariel (Rodríguez), Guzmán (David), Esteban (Alvarado). De todos ellos puedo hablar porque los conozco desde niños. Son tipos muy fuertes de mente y Mariano, como cualquier otro ser humano, como lo he hecho yo en algún momento, equivocamos acciones o palabras y tal vez damos a entender algo que no queríamos, porque somos seres humanos y cometemos errores. Mentalmente es increíble; es un gran profesional en todo el sentido de la palabra y todo inicia por su mente. Ahí es donde Mariano es más fuerte. Su reincorporación obviamente debe ser paulatina. Se recupera de una lesión y no está para jugar 90 minutos, y tal vez ni para jugar 70 minutos. Nos puede dar poco más de 45 minutos, cuando sea necesario.

Mariano Torres está de regreso, tendrá minutos en el juego contra Antigua, pero Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, confirmó que no serán más de 70.

- ¿Cuánto se fortalece Saprissa con las recuperaciones que ha tenido, sobre todo de los lesionados?

- Lo he venido diciendo y he sido reiterativo en eso: es importante tener recuperados a tantos jugadores. Lo vuelvo a resumir en lo mismo, eso lo que tiene que generar es competencia y nos da un mejor rendimiento individual y colectivo. De eso puedo dar fe: en Antigua salimos fortalecidos e hicimos un buen partido. Fallamos opciones de gol, entre ellas, dos penales, pero las creamos. El equipo se vio bien en defensa y en ataque. En el juego del sábado pasado creo que nos vimos fortalecidos y eso es producto de que tuvimos muchas opciones. Todos los jugadores entienden que deben competir al máximo y que en estos partidos de las próximas fechas debemos buscar un mejor rendimiento.

- ¿Cuánto puede cambiar este encuentro respecto al que se jugó la semana pasada en Antigua?

- Lo que va a cambiar es el terreno de juego. Creo que la disposición de los dos equipos, tanto Antigua como nosotros, será la misma vocación que tuvimos en el primer encuentro. Antigua es un cuadro bueno, bien trabajado y que busca jugar ofensivamente. En su cancha nos complicó, pero en términos generales creo que fuimos mejores, igualmente en la creación de situaciones de gol, entre ellas las que fallamos desde el punto de penal. El terreno allá en Antigua estaba muy malo para los dos, y eso va a cambiar. Obviamente, la cancha de Saprissa va a ser mejor para ambos equipos, porque tanto ellos como nosotros deberíamos jugar mejor acá.

- ¿Va a pesar la localía?

- Debería pesar. ¿En qué baso eso? En que jugaremos con nuestra afición. Lo he venido diciendo: la química que hay desde la gradería al terreno de juego y viceversa es muy buena, y nosotros esperamos una afición volcada a nuestro favor desde el inicio del partido. Espero una barra de gradería sur, que ha sido increíble y los felicito, porque contra Herediano, desde antes de iniciar el compromiso, estaban sosteniendo el estadio. Son un respaldo enorme y los insto a ellos y a todos a llegar al estadio; los necesitamos. Requerimos ganar, y nuestros muchachos no ganan los partidos solos desde el terreno de juego, los ganamos desde la gradería.

