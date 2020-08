“Es algo que yo siempre he hecho, solo que para los partidos anteriores lo entrené, siempre me queda una bola para darle de larga distancia, pero sí prefiero para dar el pase. En la casa mis familiares y las compañeras me han dicho que le de, que ya tengo pata, me he metido mucho eso en la cabeza y por eso en las oportunidades que he tenido para darle a marco he rematado”, contó.