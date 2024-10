Visita al Real Estelí trae recuerdos a Jafet Soto sobre dolorosa derrota y momento complicado de salud

El técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, no solo tiene amargos recuerdos ante el Real Estelí, cuando recibieron un duro golpe en la Liga de Campeones de la Concacaf en 2020, al perder 0-1 en el Estadio Nacional y quedar fuera del torneo.

También vienen a su mente momentos difíciles, pues precisamente aquel 23 de noviembre de 2020, cuando se jugó el partido, salió del hospital luego de estar internado durante 10 días a causa de la covid-19.

Por esta razón, Jafet Soto insistió en la conferencia de prensa, realizada este miércoles en el Estadio Independencia, de Estelí, que no se debe hablar de revanchas, sino vivir el presente y buscar avanzar a la final de la Copa Centroamericana, en la serie que arranca este jueves 24 de octubre a las 8 p. m. en casa del Tren del Norte.

¿Qué tan importante será no recibir goles en el juego de ida ante Real Estelí? Copiado!

Es una máxima en cualquier situación y con cualquier reglamento. No recibir gol te garantiza que, si marcas una diferencia, vas a pasar. Indudablemente, mantener el cero atrás es algo determinante en estas series de competencia, y en esta etapa aún más. Esperamos lograrlo. Respetamos lo que ha hecho el Real Estelí hasta ahora al llegar a la final. Tenemos que estar bien preparados para enfrentar este partido.

¿Qué recuerda de la serie que perdió Herediano ante el Real Estelí por la Concachampions en 2020? Copiado!

Recuerdo que ese día me dieron de alta, luego de estar 10 días hospitalizado por la covid-19. Eso es lo que recuerdo. Ese día nos ganaron bien, no tengo ninguna excusa. Sin embargo, el fútbol es presente, es hoy. El pasado es pasado, no se puede hacer nada con lo que pasó, pero sí con lo que viene, y nuestro presente es este jueves a las 8 de la noche.

¿Se puede tomar como parámetro el juego ante Alajuelense del fin de semana, para visualizar el momento del Herediano? Copiado!

El fútbol nacional es distinto al fútbol internacional. Los ritmos son diferentes, los arbitrajes son diferentes y hay más libertades en el fútbol internacional que en el nacional. Son situaciones completamente distintas. A mí me tocó jugar 17 años en el fútbol internacional, en la Selección Nacional, 11 años en México, por lo que estoy seguro de que es muy diferente.

¿Qué puede inclinar la semifinal? Copiado!

Los dos equipos quieren estar en la final. Tenemos muchas ganas de estar allí, disputando el título, como ya lo hizo el Estelí. No podemos comparar un partido contra un equipo local con uno internacional. Ante la Liga hicimos el mejor partido del campeonato, y si lo tomo como parámetro, estoy tranquilo porque jugamos muy bien.

¿Qué tanto ha crecido el balompié nicaragüense? Copiado!

Solo los que han venido a Nicaragua y conocen la infraestructura entienden el crecimiento que ha tenido el fútbol en este país. Las distancias se han acortado, y no es casualidad que tantos jugadores costarricenses, hijos de padres nicaragüenses, integren la Selección de Nicaragua, o que Marco Antonio Figueroa esté al frente de este proyecto. Son equipos con jugadores de calidad, complicados, difíciles, y no será fácil.

¿Cuál fue la evolución de Yendrick Ruiz tras su lesión ante Alajuelense? Copiado!

Ya pasó por el quirófano, fue operado y está en su casa. Esperamos su pronta recuperación.