“En la mañana me levanté y mi papá me dijo que me bañara y me alistara para venir aquí, al Estadio Alejandro Morera Soto, a las 11 a. m., porque iban a presentar a mi hermano. Yo me emocioné mucho y es muy importante para mí estar aquí con él, viéndolo, porque es como una marca en mi vida”, expresó Maikell a La Nación.