“En el club Baden Bisons me habían observado en videos y me invitaron a través de la Federación Costarricense de Pulsos. La intención era viajar lo antes posible, pero la pandemia me lo había impedido. Al llegar allá entrené con un grupo muy profesional. En cada práctica en la mesa pude desarrollar la técnica, fue como competir internacionalmente todos los días”, dijo Baltodano, madre de tres hijos.