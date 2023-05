Video de abuelo seguidor de Saprissa es un boom en redes sociales

A don Jorge Ruiz se le vinieron las lágrimas cuando vio a su amado Saprissa conquistar el título 38. Él tuvo la dicha de festejar en el estadio y, a sus 74 años, con su inseparable bandera morada, ni lo pensó para tirarse a la cancha y celebrar el bicampeonato.

Estar ahí en la Cueva es algo que no le pasó por la mente a este abuelo seguidor saprissista y quien se vio sorprendido cuando Ricardo Emmanuel Azofeifa, su nieto, le dijo: “Alístese que nos vamos”, y él respondió: ”¿Para dónde?”.

A don Jorge le hicieron un video que se ha convertido en un boom en las redes sociales.

Ricardo contó que cuando era niño, su abuelo lo llevaba de sorpresa al estadio y ahora, con 23 años, le devuelve esa alegría que sintió y cada vez que puede lo sorprende con las visitas a los juegos de Saprissa.

“Cuando yo era pequeño me hacía eso, de sorpresa me llevaba a los partidos. Con la 30 de Saprissa me dijo que íbamos a comer a un restaurante, no me dijo nada y me llevó al estadio. Yo tenía 14 años, eso me marcó y ahora trato de sorprenderlo”, manifestó Ricardo.

Don Jorge estaba resignado a que no iba a ver el encuentro, no se conseguían entradas, pero Ricardo las obtuvo por medio de un amigo.

“Me agarró de sorpresa, quedé casi pasmado; en ese momento casi me pongo a llorar. Yo sabía que íbamos a ganar 3-0, pero no imaginé que en el primer tiempo se iba a dar ese marcador”, señaló el abuelo, quien vive en San Sebastián y hay que hablarle fuerte porque posee problemas de audición.

Emmanuel Azofeifa y su abuelo, Jorge Ruiz, son grandes aficionados al Saprissa. Foto: Cortesía de Emmanuel Azofeifa.

Cómodamente sentado en el Estadio Ricardo Saprissa, “Mykius o Miky” como también le llaman a Jorge Ruiz, disfrutó del juego de Mariano Torres, para él, el mejor futbolista del cuadro tibaseño.

“Mariano es un fuera de serie, pero no es el mejor extranjero en la historia de Saprissa, hay varios; está él, pero también Odir Jacques y Miguel Ángel Mansilla”, señaló Ruiz.

“Miky” confesó que con el título se le vinieron las lágrimas y recordó la primera vez que vio a Saprissa campeón.

“Tenía 12 años y en ese equipo jugaba Rodolfo Herrera, “Cuty” Monge, Tulio Quirós y “Flaco” Pérez entre otros. Yo he visto entre 25 y 30 títulos de los 38 que tiene Saprissa”, resaltó Ruiz.

Don Jorge nació en Atenas, tiene familiares liguistas, pero se hizo morado al escuchar las narraciones de Luis Cartín Paniagua.

“Era el mejor locutor, era saprissista, en ese tiempo no había televisión y exageraba con los partidos de Saprissa y eso me convirtió en seguidor del equipo”, recordó “Miky”.

Jorge Ruiz está feliz, emocionado y aprovechó para enviarle un mensaje a Joel Campbell, quien se ha declarado saprissista, pero va a jugar con Alajuelense.

“Me parece que nos abandonó por el dinero y demostró que la plata pesa mucho. Recuerdo que Johan Venegas decía lo mismo que era saprissista y besaba el escudo y se fue a la Liga. Ya no hay jugadores como Evaristo Coronado, quien siempre fue saprissista. La Liga se lo quiso llevar y él no dejó al equipo”, expresó don Jorge.