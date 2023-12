Víctor Hugo Alfaro: ‘Todos los equipos han inflado el mercado del fútbol femenino’

Víctor Hugo Alfaro, presidente de la Unión de Fútbol Femenino (Uniffut), salió al paso de todo lo que se habla alrededor de los equipos, de la decisión de Herediano de no participar más en el campeonato y de algunos comentarios, como por ejemplo, que Alajuelense infló el mercado.

Entre dirigentes de los clubes se escucha que el fútbol femenino no genera ingresos, y algunos hasta piensan sugerir no ir a jugar el próximo campeonato a Santa Cruz de Guanacaste, sede del Tsunami que ascendió a Primera, o a Talamanca de Limón que tomará el lugar de las florenses con su equipo de Puerto Viejo, porque es largo y estos traslados incrementarán los gastos.

En entrevista con La Nación, Víctor Hugo Alfaro manifestó que la próxima semana se reunirá con los dirigentes de los clubes de Primera División, donde les dejará claro que no se puede hacer un campeonato solo en el Valle Central y que los equipos deben balancear las finanzas, porque la Uniffut está para apoyarlos, no para financiarlos.

“Si el fútbol femenino no genera para pagarle un salario a una jugadora, entonces no se le puede ofrecer el salario, porque no se puede ofrecer lo que no se tiene. Se debe gastar lo que genera”, dijo Alfaro

- ¿Entonces cuál es la solución, porque la queja de algunos es que los equipos en femenino generan más gastos que ingresos?

- Yo digo que deben reorganizarse y trabajar con lo que se tiene. En la reunión que vamos a tener, quiero escuchar la posición de algunos, Alajuela tendrá una posición, Saprissa está claro que tenemos que reorganizarnos económicamente, que haya presupuestos que en realidad generen lo que los equipos aportan. Cuántos equipos masculinos han desaparecido en el país porque han quebrado, muchos, entonces no caigamos en los mismos errores que cometen los hombres.

- ¿Qué piensa de lo que dicen algunos aficionados que Alajuelense infló el mercado del fútbol femenino?

- Eso no lo hizo solo Alajuela, todos los equipos han inflado el mercado. Herediano lo hizo en su momento cuando se llevó a Gloriana Villalobos. Saprissa también ha traído jugadoras de afuera y tiene algunas que son top en el país. Pérez Zeledón trajo figuras de República Dominicana y Panamá y todo eso infla el presupuesto. Pococí lo hizo cuando trajo jugadoras de Cuba y el camino a seguir es lo que ahora piensa Pérez Zeledón, o lo que hace Escazú, que trae estadounidenses de intercambio y son proyectos cómodos de manejar.

- ¿Qué piensa hacer Pérez Zeledón?

- Trabajar con chicas de la zona, darle campo a las jóvenes con proyección. Debemos apostarle a las jugadoras jóvenes y desarrollarlas para que puedan competir en Primera y no representen un gran costo a los equipos. Esa es la solución que le estamos planteando hace tiempo al fútbol femenino. Si el fútbol femenino en Costa Rica no es profesional, por qué quieren gastar como profesionales.

La dirigencia de la Uniffut se reunirá la próxima semana con los representantes de los clubes para buscar una reorganización. 'Cañón González mantuvo a Carmelita mucho tiempo en Primera y él no gastaba más de lo que recogía', dijo Víctor Hugo Alfaro. (MAYELA LOPEZ)

- ¿Y la Uniffut le brinda respaldo a los clubes?

- Por supuesto, hemos venido aportando gran cantidad de dinero. El premio del mundial que le dieron a la liga femenina, el 70% se le dio a los equipos, hasta el año pasado dejamos de pagar los arbitrajes de todos los conjuntos de la Primera. Les tenemos un patrocinio de balones que anda en ₡1,5 millones por año. Los dineros de patrocinio del Banco Promerica a cómo entran, los divido en ocho y se los damos a los clubes. No vivimos de los equipos. Hemos apoyado, pero no podemos echarnos la carga de financiar los equipos de fútbol. No estamos para eso, estamos para organizar y masificar el fútbol femenino a nivel nacional. Como liga no podemos resolver los problemas económicos de los equipos.

- ¿Cree que Herediano se equivocó al deshacerse de su equipo femenino?

- Mire aquí en el país a nivel masculino se han retirado equipos, o han cambiado de nombre, otros han desaparecido y nada ha pasado. Pero sucede ahora en femenino y ya todo el mundo hace un escándalo. Herediano va a seguir en ligas menores y eso es muy importante. Si no abandonamos las ligas menores vamos a tener cosas importantes, van a salir jugadoras. Herediano le cedió todos los derechos a la gente de Puerto Viejo, que cuenta con empresarios serios, que tienen hoteles en Puerto Viejo, son inversionistas de muchos años ahí. Ellos quieren hacer un proyecto para darle identidad a la zona del Caribe.

- ¿Trasladarse a jugar hasta Puerto Viejo y Guanacaste elevarán los gastos como dicen algunos dirigentes?

- No puedo estar de acuerdo con un pensamiento como ese. Cómo hacen cuando en masculino tienen que ir a jugar a otros lados. Debe tener una igualdad y un derecho, si el equipo de Guanacaste gana el derecho de subir, debe participar. La gente que se mete en la organización del fútbol en general, tiene que saber que esas cosas suceden. Lo mínimo que debe tener un equipo de ligas menores, de mujeres, de Primera o Segunda División es tener transporte y de momento, Puerto Viejo va a jugar en Limón, mientras tienen listo su estadio.