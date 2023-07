Víctor Hugo Alfaro explota al sentir relegado al fútbol femenino del nuevo Comité Ejecutivo

Víctor Hugo Alfaro, presidente de la Unión de Fútbol Femenino (Uniffut) y actual vicepresidente número dos del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), explota al sentirse relegado de la conformación de la nueva plana dirigencial que busca encabezar el ente federativo entre el 2023 y el 2027.

Osael Maroto, candidato a la presidencia de la Fedefútbol, le anunció que no cuenta con él para el próximo Comité Ejecutivo y que la Uniffut tampoco tendrá un representante.

Alfaro, quien tiene poco más de 20 años de dirigir el fútbol femenino del país y un poco menos de estar en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, anuncia que no se quedará de brazos cruzados, por lo que postulará diferentes nombres para la elección del próximo 20 de agosto.

Apostará a algunas candidatas, detalle que le permitirá una ventaja amparado en la ley 8901, que establece el porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las directivas de asociaciones, sindicatos y asociaciones solidaristas.

Esta decisión podría sacar del baile a otros candidatos que aspiran a estar en el nuevo Comité Ejecutivo.

– ¿Por qué se queda fuera el fútbol femenino de la conformación del nuevo Comité Ejecutivo?

-No hay cama para tanta gente. Solamente hay 11 puestos y la gente pretende más de lo que le toca.

-- ¿Cree que después de que Unafut decidió votar en bloque por un solo candidato (Osael Maroto), empezó el juego político para asegurarse campos en el nuevo Comité Ejecutivo?

-No lo veo así porque esa posibilidad ya se veía venir desde hace algún tiempo. En la mayoría de las ligas lo veíamos bien, ya se había hablado con los representantes de la Unafut. Se conversó siempre de que a la Unafut se le daría cinco puestos, a Liasce (Segunda División) dos y a las otras ligas (playa, Linafa, Sala y Femenino) un cargo. Me parece que esa era la distribución correcta, pero después algunos exigieron más espacios y fue muy fácil decirle a la liga femenina y a playa que no hay espacio. Eso lo entiendo, pero no lo comparto, ya estoy viejo en esto de la política del fútbol.

– ¿Por qué debe estar sí o sí el fútbol femenino en el Comité Ejecutivo?

-Esto que voy a decir lo digo respetando a todas las otras ligas. Solamente este año, la Liga Femenina de Fútbol está aportando $850.000 al presupuesto de la Fedefútbol correspondientes al premio por la clasificación al mundial, el año anterior aportamos $200.000 del dinero que la FIFA destinó para el fútbol femenino costarricense, lo cedimos para que las selecciones nacionales tuvieran un presupuesto porque la pandemia nos golpeó a todos.

“Además, en el 2014 trajimos un mundial femenino junto con la señora Yolanda Camacho y la presidenta Laura Chinchilla, quien logró conseguir alrededor de $10 millones por medio de patrocinios. Además, mejoras en el estadio de Alajuelense y en el Nacional. La construcción del estadio de Liberia. Hay 10.000 jugadoras inscritas en el fútbol federado, la Uniffut es la liga de mayor proyección y aún así no hay espacio en el Comité Ejecutivo”.

– Usted dijo en Canal 7 que Osael Maroto deja al fútbol femenino por fuera, que no hay interés de proyectar esa disciplina. ¿No resulta esto contradictorio cuando Osael es el dueño de Sporting, que le compite a Alajuelense en los últimos años?

-Yo hablé con él cuando se le dio el equipo, seguimos creyendo que es un buen proyecto y en sus ideas para el fútbol femenino aunque las personas van cambiando su manera de pensar. No me extraña lo que sucede porque los que asesoran mal a Osael son otras personas.

– Hay asambleístas que quieren un espacio para el fútbol femenino en el próximo Comité Ejecutivo, pero no quieren es que sea usted el que se siente en la mesa federativa. ¿Por qué no quieren una continuidad de Víctor Hugo Alfaro?

-¡Claro! Hay alguna que no me quiere ahí porque soy muy abierto, porque le digo a una liga que anda por ahí que el fútbol masculino va para atrás. Porque he sido una persona que defiende la postura de las mujeres en el Proyecto Gol, porque antes no las dejaban poner un pie en el zacate porque la cancha se maltrataba y los hombres sí podían entrenar bajo un aguacero. Entonces por eso no me quieren. Hago lo correcto.

”Porque cuando trajimos el mundial del 2014 me sacaron de último momento y otros decidieron manejarlo y ustedes bien saben lo que sucedió al final. Como se lo digo a La Nación, ahí está mi hoja de delincuencia y mi hoja de vida, abierta para quien lo quiera revisar”.

Victor Hugo Alfaro es el presidente de la Uniffut desde hace poco más de 20 años. Además, tiene casi dos décadas de estar en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol en diversos cargos. (Jorge Castillo)

– Con lo que dice de la hoja de delincuencia, ¿puedo interpretar que está enviando algunas indirectas a otros asambleístas que estuvieron en la Fedefútbol y salieron bajo cuestionamientos?

-Mi hoja de delincuencia está limpia y nunca he salido de la Federación por alguna denuncia o por hechos que no son correctos. Yo soy de los dirigentes que hacen las cosas sin que medie una paga de por medio.

– Pero pongamósle nombre a las cosas…

-No me refiero a nadie en específico. Hablo de la dirigencia que no ha hecho las cosas de la manera correcta en algún momento.

– ¿Víctor Hugo Alfaro comandará una papeleta?

-La asamblea del fútbol femenino decidió que yo los representaría en el Comité Ejecutivo, ellos tomaron ese acuerdo. Y si no voy yo, vamos a postular gente para que el Fútbol Femenino tenga representación. Yo no me muero por estar ahí, tengo 65 años. Pero sí le puedo decir que el fútbol femenino estará representado por lo que decida la asamblea, no por lo que digan otras ligas.

”Nosotros no nos metemos en las decisiones de otras ligas, por lo que nadie debe imponerle nada a Uniffut”.

– ¿Por qué cree que no lo quieren en el Ejecutivo?

-Nosotros no hemos vetado a nadie y nadie debe vetarnos a nosotros.

– Usted dice que su hoja de delincuencia está limpia. ¿Qué pasó con la denuncia que interpuso la Procuraduría por la cortesía que recibió una autoridad de la Municipalidad de Alajuela para viajar al Mundial de Rusia?

-Que bueno que me hace esa pregunta y se la agradezco. Algunos politiquillos fueron los que hicieron eso, algunos de Liberación Nacional y del Frente Amplio, que se cobijan entre ellos, fueron y nos demandaron. La Fiscalía desestimó el caso y ni siquiera fue elevado a juicio. No me gusta ventilar mis cosas, pero ya que me lo pregunta, lo aclaro.

-- Pero creo que es importante aclarar, ¿usted encabezará una papeleta o no?

-Nosotros no vamos a presentar una papeleta completa. Vamos a postular personas en todos los cargos, menos en la presidencia. Y quizás usted se preguntará el por qué no en la presidencia, en ese cargo no porque yo cumplo mi palabra y nosotros (Uniffut) le dimos la adhesión a Osael Maroto desde que se postuló. No quiero entrar en controversias con él.

– ¿Le apostará a impulsar a figuras femeninas para basarse en la Ley 8901 que habla de la equidad de género en las juntas directivas?

-Mujeres y hombres.

– Al apostarle a esa carta bajo la manga, ¿podríamos interpretar que busca sacarse un clavo por la negativa de un sector a que usted repita en el Ejecutivo?

-No lo veo así. Por lo general se tienen seis hombres y cinco mujeres, yo no busco sacarme un clavo con nadie, solamente busco que el fútbol femenino tenga su representación como las otras ligas.

– ¿Su nombre competirá por alguno de los puestos?

– De acuerdo…