“Al igual que todos los equipos y personas seguimos protocolos para seguir TRABAJANDO. Sí me disculpo por decir que el protocolo se rompió desde que nos mandaron a jugar, pero uno en cancha rosándose con todos los 22 jugadores y después que por una celebración emotiva te estén dando palo como que tampoco es justo. Estoy feliz por mi trabajo y porque el balón volvió a rodar y estoy feliz por mi compañero que logró un sueño y pudo dedicarlo a su mamá que está en el cielo, me pude haber equivocado pero también me duele que siempre nos tiren a nosotros sin saber lo que hay detrás, somos seres humanos".