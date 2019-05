“Nosotros no estamos haciendo ninguna camiseta, nosotros no nos sentimos triunfalistas y sabemos que el equipo no ha ganado absolutamente nada, hay que jugar para saber qué va a pasar. Son aficionados que en la fiebre del momento creen que pueden sacar alguna ganancia del tema, pero nosotros no estamos haciendo ninguna camiseta para vender ni para el equipo, hasta que no sepamos el resultado del partido”, acotó.