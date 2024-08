Una rifa dictará si el VAR se estrena en el clásico entre Alajuelense y Saprissa

Casi una hora antes de que comenzara el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Osael Maroto, llegó al Estadio Carlos Ugalde. Aunque no tenía en mente dar declaraciones, atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión y confirmó que el próximo fin de semana se estrenará el videoarbitraje (VAR) en el fútbol nacional.

La fecha de arranque coincide con la jornada en la que se disputará el primer clásico nacional del Torneo de Apertura 2024 entre Alajuelense y Saprissa, duelo que se llevará a cabo el domingo 1.° de setiembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Sin embargo, no es un hecho que en el esperado partido entre la Liga y la “S” haya VAR. Inicialmente, se implementará en solo dos partidos de la próxima jornada. Si le correspondiera al clásico, sería un asunto de mera casualidad y por pura coincidencia.

“Lo que va a pasar en esta primera fecha (de VAR) es que se hará un partido con los señores de Tigo y un partido con los señores de FUTV, y yo creo que habrá un sorteo para que sea más transparente, pero ya es vinculante al 100%. Si el VAR dice que es penal, es penal; si dice que es expulsión, es expulsión; y ya para la siguiente fecha sí vamos con los seis juegos”, expresó Osael Maroto.

El jerarca de la Federación indicó que la decisión de dejarlo todo a la suerte obedece a quitarle el morbo de cuál no, por qué este sí, o por qué en el otro no. Por eso harán una rifa para definir los dos partidos que marcarán el estreno del VAR.

Surge la duda de por qué no comenzar con la jornada completa, pero Osael Maroto explicó que la Comisión de Arbitraje quería hacer una prueba en forma de tenerlo en vivo, para no implementarlo con los seis juegos de una vez. Para él, lo más importante es que quieren arrancar y que ya están muy cerca.

El presidente de la Fedefútbol no se imagina reclamos más adelante cuestionando por qué el VAR empezó a mitad de torneo, en caso de que un club tenga problemas y se haya visto perjudicado en algún partido de las jornadas anteriores.

“Yo lo que creo es que esta herramienta nos va a ayudar a todos. Se les va a pedir a los presidentes de los equipos que estén de acuerdo por un tema de hacerlo más formal todavía. La verdad es que no veo a ningún equipo diciendo no a ningún tema del VAR. Yo no le vería ningún problema; todos los clubes tienen muchos años de estarlo pidiendo, y ahora que será una realidad, no creo que ningún equipo nos venga con eso”, aseguró Maroto.

El VAR empezará a funcionar en el fútbol nacional en dos partidos de la próxima jornada del Apertura 2024. (Albert Marín)

Los detalles que quedan son mínimos, y recordó que había un estadio que estaba certificando a nivel de infraestructura, y otros debían hacer las pruebas de la conexión de Internet, pero todo avanza sin contratiempos.

Con la norma de infraestructura, una de las regulaciones era la altura de las torres, pero aseguró que fueron pocas las correcciones que se tuvieron que hacer.

Al consultársele sobre el estadio de Santa Ana, respondió: “El detalle de cuál sí y cuál no es un tema de la Comisión de Arbitraje con Licencias, y preferiría no entrar en detalles”.

En un principio, se hablaba de que con el VAR no podrían jugarse partidos de manera simultánea, pero eso ya no será así.

“Sí pueden coincidir dos partidos. Tenemos dos salas VOR (sala de operaciones de video), lo que nos permite hacer dos partidos en simultáneo. Habíamos iniciado con una sala VOR; sobre la marcha corregimos, y ya tenemos la segunda sala en el país, así que tendremos juegos en simultáneo”, reveló.

En caso de que para la última jornada todos los partidos tengan que jugarse a la misma hora, tampoco habría inconveniente, porque es parte del soporte que brinda la empresa Quality.

Maroto indicó que en este momento se cuenta con unos 36 árbitros certificados, luego de todo un entrenamiento teórico y práctico, con horas en cancha y horas en la sala VOR, y que todos conocen el procedimiento a la perfección.

“Van a tener más trabajo, pero están muy ilusionados y muy emocionados de llevar esto a cabo. Esto no va a ser un problema. Don Horacio Elizondo y su equipo lo tienen bastante cubierto. Afortunadamente, el VAR, aparte de ser más transparente y de ofrecer una serie de beneficios, representará más trabajo para los árbitros”.

A partir de ahora, tendrán que nombrarse más árbitros para los partidos, y los costos los asumirán los equipos. Según el jerarca de la Fedefútbol, todos están de acuerdo con esto.

“Todos queremos que esté el VAR y es parte del pago que hacen los equipos a la hora del arbitraje”, indicó.

¿Cuántos millones se invirtieron en todo esto? “Algunos. ‘Dinero sin palabras’, diría mi mamá. Varios, varios...”, respondió Osael Maroto sin brindar ningún monto y aprovechó para hacer una aclaración.

“VAR solo hay uno, y es el que vamos a tener en el país. Quality, que es la compañía a la cual se le contrataron los servicios, es una de las cinco empresas certificadas por FIFA, y el tema del VAR light no sé qué es”, subrayó.

Si no se presenta un cambio de última hora en los planes, el inicio del VAR en el fútbol nacional será anunciado el próximo jueves en una conferencia de prensa y, a partir de la jornada venidera, Costa Rica se convertirá en el tercer país de Concacaf en tenerlo, de la misma manera que ya se implementa en Estados Unidos y México.