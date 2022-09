Una figura de Fútbol Para Amputados encontró en los semáforos de San José su sustento

Joshua Santana es de las figuras de Fútbol Para Amputado; juega en Alajuelense. (Albert Marín.)

Joshua Santana es una de las figuras de fútbol para amputados. De hecho es el jugador más importante del cuadro de Alajuelense y además pieza clave de la Selección Nacional. Sin embargo para llevar el sustento a su casa, este deportista recurre a mostrar su talento en las calles josefinas.

Si usted pasa con regularidad por Calle Blancos o San Francisco de Dos Ríos es normal que haya visto a Santana en algunos semáforos; con sus muletas y un balón, vistiendo pantaloneta y camisa deportiva. Él se coloca en la mitad de la calle cuando el semáforo se pone en color rojo y empieza a hacer magia con el balón.

Santana encontró en el arte del fútbol callejero la oportunidad laboral que no tuvo en empresas o organizaciones donde buscó trabajo.

“Yo lo hago porque es una ayuda que me cae muy bien; la población amputada, creo que todos sabemos, tiene puertas cerradas. Esto ha sido un acceso económico que me ha permitido respirar. Lo disfruto porque hago lo que amo, ahorita en estos momentos le he sacado provecho a mi discapacidad con eso”, afirmó Santana.

El futbolista expresó que además de ser una entrada económica, él se siente muy feliz porque también ha servido como inspiración para otras personas.

“Mucha gente se acerca a uno y uno sirve como inspiración. Me ayudo económicamente, pero el verdadero pago viene de Dios y uno se siente tan bien motivacionalmente... hago lo que me gusta y la gente se lo reconoce a uno”, resaltó.

El goleador manudo recordó una anécdota que lo marcó en su vida, porque él inspiró a una señora que sufrió una amputación.

“Una señora iba llorando a las paradas de Pérez Zeledón, iba llorando y reclamándole a Dios porque le cortaron una pierna a una hermana, pero se topó con nosotros y nos dijo que apenas nos vio haciendo lo que estábamos haciendo, pues ella empezó a orar pidiéndole perdón a Dios. Se acercó a nosotros y logramos cambiarle la vida a esa persona”, resumió.

La idea de tirarse a la calle nació de un colega mexicano de Santana, quien vino a jugar al país.

“Nosotros conocemos a un mexicano que juega acá y él nos dijo que eso era muy normal en México y que por qué no lo intentábamos. Lo intentamos un día y esa vez todo el mundo nos daba; el semáforo no nos alcanzaba, yo ya no hago Uber y ahora prefiero hacer esto”, recalcó.

Santana y sus compañeros dedican de tres a cinco horas al día a hacer este ejercicio; el futbolista explicó que esta semana es diferente porque el fin de semana es la final de Fútbol Para Amputados, pero aún así el miércoles 14 de setiembre fue un rato.

#LoQueNoSeSabe sobre Joshua Santana: la ‘joya’ de Alajuelense que una amputación lo hizo sentar cabeza

“Uno sí tiene que cuidar no ocasionar un accidente, estar con una bola puede provocar un accidente, el dominio de uno debe ser perfecto. Normalmente trabajamos en las mañanas”, reflexionó.

“Yo sí tenía mi dominio, pero nunca lo había intentado con una pierna, con una pierna no estaba educado, ahora mi margen de error se fue a cero. Yo puedo hacer unas 300 series seguidas y paro de hacer por los brazos, no porque no pueda”, añadió.

A estos guerreros ni la lluvia los detiene, así que no se extrañe si los ve en un semáforo bajo un intenso aguacero.

“Vieras que para mí es una inspiración, porque yo me siento como en un partido, entonces yo hasta me quedo cuando llueve porque siento riquísimo. La otra vez pasó que un señor nos dijo: ‘A ustedes los respeto porque ni la lluvia los para’”, finalizó.