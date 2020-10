“Me parece que el tema de la pandemia afectó a todo mundo, no pone en pausa el cambio, si realmente se generó un cambio respecto al apoyo al fútbol femenino, no deberíamos temer de que una vez que volvamos ese cambio está hecho. Si ese cambio no está hecho significa que solo fue una cortina de humo”, asevera Cruz, quien sí cree que hubo un giro en cómo se ve ahora la liga.