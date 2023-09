Un milagro: jugador tico que sufrió accidente en Guatemala salió caminando del hospital

El delantero costarricense Joshua Parra Mesén salió caminando del Hospital Juan José Ortega de Coatepeque, de la mano de su madre Magdaly Mesén, luego de permanecer seis días tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo.

En la página de Facebook del Deportivo Coatepeque, donde el ariete costarricense llegó esta temporada, se puede observar cómo el tico y su mamá fueron acompañados por el gerente del equipo, Manuel González, y entre aplausos y saludos salieron del centro médico.

“Quiero agradecer a todos los aficionados que me apoyaron, a todas las personas que estuvieron pendientes, al pueblo de Coatepeque y a todos los que me apoyaron desde Costa Rica, que estuvieron pendientes de mi salud. Dios quiso sanarme, quiso que estuviera bien y no hay manera de agradecerles todo ese cariño y las oraciones”, comentó Parra.

Joshua Parra Mesén y su madre Magdaly Mesén atendieron a los medios de prensa guatemaltecos al salir del hospital. Tomado de Facebook

Por su parte, Magdaly Mesén también agradeció a todas aquellas personas que estuvieron pendientes de su hijo y realizaron cadenas de oraciones para su restablecimiento.

“Esto fue un milagro. Gracias por la compañía que recibí. Gracias a todos ustedes, que estuvieron presentes, al pueblo de Guatemala. Gracias por los mensajes, de todos los que estuvieron atentos a la salud de Joshua, por el amor que le tienen y al personal médico que lo atendió en el hospital”, declaró Mesén entre lágrimas.

Mientras tanto, el gerente del club, Manolo González, destacó la fe de la comunidad de Coatepeque que siempre estuvo atenta a la salud del futbolista.

“Agradecemos al pueblo de Coatepeque que demostró ser un pueblo creyente en Dios. A todos los que oraron por su salud. Esto es un testimonio real de que cuando las cosas se ponen en manos de Dios, a pesar de que las situaciones se vean oscuras, siempre se puede salir adelante. Cuando ponemos todo en manos del Todopoderoso. Dios ha tenido misericordia”, manifestó González.

Parra, de 22 años, regresaba a su casa el domingo después de cenar junto a su compañero Oliver Díaz en una motocicleta, cuando aparentemente una persona en estado de ebriedad colisionó con ellos en otra motocicleta. Ambos deportistas fueron llevados al hospital.

En el centro médico fue sometido a exámenes médicos y se le diagnosticó un edema cerebral y una fractura en el arco cigomático derecho, por lo que fue sedado para reducir la inflamación en su cerebro.

Este jueves Joshua despertó del coma inducido y luego de realizarle otros exámenes se le dio el alta médica.