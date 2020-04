“En realidad lo de la venta de mora y fresa se dio por la crisis que estamos pasando, porque antes no lo hacía. Mi cuñada tiene una finca en Poás de Alajuela y producen mora y fresas. Ellos me dijeron que si quería vender y entré en el negocio, no lo pensé mucho porque necesitaba recuperar un poco de todo lo que dejado de recibir”, explicó.