“Se hizo un precontrato, aún no se ha estampado la firma oficial, pero será uno de los patrocinadores que vamos a tener nosotros y que van a transmitir los juegos. Ya me pidieron un calendario, en el que vamos a acordar unos partidos y cambiaremos algunos horarios para no competir con Primera División o con Segunda y que de esta manera sea una hora en la que el fútbol femenino pueda ser más visto”, expresó Núñez a La Nación.