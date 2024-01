Tico se proclamó tetracampeón del karate más rudo del planeta en los Estados Unidos

El costarricense Jonathan González se coronó monarca por cuarto año consecutivo del Campeonato Internacional de Karate Kyokushin de los Estados Unidos, uno de los torneos más duros y prestigiosos del orbe, realizado este fin de semana en Atlantic City.

Al karate kyokushin se le denomina el “karate más rudo del planeta” debido a que los peleadores no usan equipos de protección como espinilleras, guantes, casco o ningún tipo de implementos en su cuerpo. Es por esa razón que la mayoría de los combates acaban en nocaut.

En caso de que los peleadores concluyan los tres rounds reglamentarios, se agrega un asalto más y triunfa aquel que imponga sus condiciones físicas sobre su oponente.

Esta modalidad de karate es contrario al karate de modalidad olímpica, que utiliza implementos de protección y el ganador es aquel que sume más puntos en cada episodio de la pelea.

“Este triunfo es el fruto de una preparación seria y responsable y de la misma forma seguiremos trabajando. Este triunfo es histórico y lo llevó a Costa Rica con mucho orgullo porque no es fácil ganar por cuarta vez en Estados Unidos y demostrar la calidad del Karate Kyokushin de Costa Rica”, dijo González, mediante un comunicado de prensa.

Jonathan González se coronó campeón por cuarta vez consecutiva del Campeonato Internacional de Karate Kyokushin de los Estados Unidos. Cortesía

Jonathan González, quien fue acompañado por su entrenador Mario Bolaños se ubicó como número uno en la categoría de súper pesados (más de 90 kilos) al imponerse en la final a un rival de Alemania. En su camino al título el nacional se impuso a competidores de Polonia, Kazajstán y los Estados Unidos.

A sus 27 años González además de atleta es entrenador personal e instructor de la academia IFK en Curridabat. Su pasión por el karate lo lleva a costearse sus competencias, pagando el boleto de avión y la estadía para representar al país en diferentes eventos internacionales.

El Campeonato Internacional de Karate Kyokushin de los Estados Unidos es parte del circuito de preparaciones que tienen programadas los atletas nacionales, de cara a otras competiciones élite como el Mundial de Japón, programado para este 2024 y, además, el Mundial de Alemania 2025, donde los ticos esperan ubicarse en el podio.

Precisamente, González, de amplia trayectoria en esta disciplina, espera competir en ambas citas planetarias y buscar el título mundial. El atleta josefino considera que el triunfo en los Estados Unidos le da confianza de seguir por el mismo camino para cumplir sus objetivos.

No obstante, el triunfo de Jonathan González no fue el único de un karateca costarricense, pues a su victoria se añadió la del atleta Andrés López, de solo 17 años, quien se quedó con el primer lugar en la categoría de pesos pesados, pero en la modalidad de menores de edad, con solo un año de practicarlo.

“Siempre he tenido expectativas altas de mis participaciones y este resultado me llena de confianza y optimismo para seguir trabajando duro, para buscar más retos donde pueda representar a mi país. Me siento tremendamente orgulloso del resultado que conseguí”, comentó López.