Técnicos responden si usar a Kendall Waston como delantero es una ocurrencia o un recurso bien aprovechado

¿Es una medida desesperada?, le preguntaron a Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, al terminar el juego contra Sporting, donde la figura de Kendall Waston fue vital al servir de cabeza el pase para que Orlando Sinclair marcara el definitivo 1-2.

“Es una herramienta, un recurso válido”, respondió Quesada, para aclarar por qué en varias ocasiones utiliza a Waston como centro delantero.

El propio Francisco Palencia, técnico de Sporting, aceptó que la presencia del ‘gigante’ morado inclinó la balanza.

¿Es una medida desesperada?preguntaron a o muchas veces y se vale ganar así también”, opinó Palencia.

Pero, ¿es una ocurrencia, un invento, irse con Kendall desesperado a buscar el gol? Luis Marín, técnico de San Carlos; Geiner Segura, de Pérez Zeledón; Víctor Abelenda, exentrenador de San Carlos; y el exjugador Carlos el ‘zorro’ Hernández, coincidieron en la opinión y dejaron clara su posición en el movimiento de pasar a Kendall Waston de defensa a delantero central.

“Es algo trabajado, en Saprissa tienen claro que es algo que les funcionado muchas veces y no es un invento, es un recurso y tratan de sacarle provecho al máximo. A nivel internacional no es muy común verlo, pero sí se ha visto, pero si un equipo no tiene un central con esas cualidades, no va a estar usándolo como delantero centro”, aseguró Luis Marín.

Geiner Segura, timonel de Pérez Zeledón, expresó que enviar a Kendall como atacante es una herramienta, un recurso que se emplea al momento de una necesidad de abrir un marcador.

“No me cabe la menor duda de que eso se trabaja. Hay movimientos que en los entrenamientos se pueden pulir para sacarle provecho a las características físicas de ese central que se envió al ataque”, dijo Geiner.

Es claro que cuando Kendall Waston se suma al ataque, es un peligro para los rivales en el juego aéreo. Aquí festejó tras anotarle a Grecia. (MAYELA LOPEZ)

Segura agregó que a nivel internacional sí ha visto ese movimiento y recordó una final entre el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, donde el Real utilizó a Sergio Ramos como delantero central.

“Al tener un hombre tan grande como Kendall en la ofensiva desajusta las líneas, se preocupan por su juego aéreo y liberan a otros jugadores”, resaltó Geiner Segura.

Víctor Abelenda añadió que si Saprissa lo viene haciendo hace rato es planificado y trabajado. Desesperación es si en lugar de Waston, es otro el que busca ir a sumar en la ofensiva.

“A nivel internacional no he visto si se da esta situación que el central juegue varios minutos como atacante. Recuerdo en mi época de futbolista en Uruguay, había un jugador con las características de Kendall y a veces él se iba al ataque, pero eso sí era improvisación, porque el técnico no lo enviaba”, señaló Abelenda.

Para Víctor Abelenda, Saprissa tiene un arma compleja para neutralizar y mencionó que ante Sporting los dos centrales se fueron con Kendall y liberaron al que hizo el gol. Para Abelenda es un recurso, una herramienta más que tiene Saprissa.

Carlos Hernández también señaló que Saprissa tiene un buen recurso.

“Sabemos lo letal que es Kendall en las alturas y es una herramienta para Vladimir que puede contar con un jugador que puede pivotar y anotar”, aseguró Hernández.

Para Carlos, en el torneo nacional se hizo habitual ver a Kendall Waston como atacante, pero igual que Marín, Abelenda y Segura, está convencido de que Saprissa trabaja los movimientos con Kendall en la ofensiva, con él como 9.