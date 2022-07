Tapón: ‘Va ser una sufrida, pero la Sele ya nos preparó el corazón y Alajuelense será campeón’

El cantautor costarricense Chrsitian Gómez “Tapón”, como es costumbre llegó al Estadio Alejandro Morera Soto muy temprano. Fiel seguidor de Liga Deportiva Alajuelense, es sencillo encontrarlo en la gradería este con su camisa de la Liga bien puesta.

Declarado manudo desde hace varios años, es normal escuchar sus canciones alusivas al club por los altoparlantes del Morera Soto, como parte del ambiente antes de los compromisos y no podía faltar este jueves en el juego de vuelta de la final de la segunda ronda ante el Cartaginés, luego que el primer partido concluyó 0-0 en el reducto del Rafael Fello Meza.

“Esperamos que la Liga sea campeón. Eso es lo que esperamos, tengo la convicción de que de hoy, no pasa. La verdad siempre he sido muy fiebre, pero se me ha quitado un poco, antes lo era más. Pero los colores son los colores, a morir”, comentó Tapón al ingresar al estadio.

Christian Gómez 'Tapón', aseguró que desde niño su padre lo llevaba al estadio Alejandro Morera Soto. (Jorge Navarro Trejos)

Su amor por la divisa rojinegra lo llevó a componer no una, sino hasta dos canciones alusivas al club e incluso participó en diferentes proyectos de la institución, como en el centenario.

“La primera canción que saqué fue cuando Rolando Fonseca salió de Guatemala y regresó a la Liga. Ahí la siguen sonando y también fuimos parte de la canción que se le hizo para el centenario”, indicó Gómez

“Cuando estoy en la grada y empieza a sonar por los altoparlantes se siente bonito. Desde chiquitillo, desde que mi papá me traía al estadio, soy liguista. ¿Quién iba a imaginarse que años después iba a estar escuchando la canción de uno y que la canten y todo?”, agregó.

Para el oriundo de Alajuelita el duelo ante los brumosos no será sencillo, pero tiene toda la confianza que los manudos pueden obtener la copa 31.

“El partido será muy difícil, el hecho que diga que de hoy no pasa y espero que seamos campeones, eso no significa que será fácil. Va ser una sufrida, pero venimos bien del corazón, ya la Sele nos preparó para este partido. Será difícil, pero ojalá que sí va salir y la Liga será campeón”, manifestó Tapón.