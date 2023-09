Sporting vive un calvario cada vez que es local ante Puntarenas

Puntarenas se ha convertido en una piedra en el zapato para Sporting cuando lo visita en el Estadio Ernesto Rohrmoser. En los últimos cuatro compromisos, los josefinos terminaron sufriendo con los chuchequeros, quienes en dos ocasiones empataron a dos, una vez igualaron 1-1 y este sábado se impusieron 0-3.

Fue una tarde redonda para Puntarenas, tanto por la victoria como por el debut de Jesús Vera, quien no solo participó en el primer tanto, sino que a los 64 minutos marcó el 0-2.

Con el 0-2 a favor, los visitantes se sintieron a gusto. Por momentos, buscaron desesperar a los josefinos con el traslado del balón de pie a pie, lo que provocó algunos gritos de ‘ole, ole’ que venían desde las graderías.

Parecía que Sporting merecía mejor suerte, pero el fútbol no es cuestión de suerte, sino de méritos y de quien marca los goles, y Puntarenas los convirtió.

Sporting mandó en la mayoría de las acciones del primer periodo y fue el equipo que tuvo las opciones más claras para abrir el marcador. Primero, en un tiro libre ejecutado por Paulo Rodríguez en el arranque del compromiso, y luego con Johan Bonilla, quien estuvo cerca de anotar en el contrarremate, pero el arquero Luis Torres se lució al desviar con los pies. En el minuto 30, Juan José Calero de cabeza también se insinuó, pero un defensa desvió al tiro de esquina.

Sin embargo, el fútbol es un deporte donde no se puede presagiar lo que va a suceder. Por lo general, es una caja de sorpresas, y la sorpresa se la llevó Francisco Palencia, técnico del Sporting, y sus jugadores.

El conjunto local jugaba mejor, estuvo cerca de concretar, pero Puntarenas abrió el marcador por medio de Andrey Mora. Y es que quien no los hace los ve hacer, y Mora se aprovechó de un error de Paulo Rodríguez. Este, en un saque de banda llegó a colaborarle a la defensa, ganó el balón y al intentar despejar, se lo dejó servido a Mora, quien a los 32 minutos corrió a celebrar su conquista.

Puntarenas festejó en grande en el Estadio Ernesto Rohrmoser, donde goleó 0-3 a Puntarenas. (Prensa de Puntarenas).

En el segundo tiempo, no se podía esperar menos de los josefinos, quienes salieron en busca del empate, pero sin claridad para superar a la zaga visitante y para quebrar el orden defensivo del cuadro naranja. Quizá Sporting tuvo más posesión de la pelota, pero no inquietó y no puso en apuros a Puntarenas.

En una jugada rápida, acción donde Paco Palencia al parecer reclamó que había un jugador de su equipo lesionado, Puntarenas puso el 0-2. No se entendió el portero Adonis Pineda con su defensa Kevin Fajardo; chocaron entre ellos. La pelota suelta le quedó a Brayan López, quien se la sirvió a Jesús Vera, y este, con todo el marco de frente, solo tocó para celebrar su primer gol en Costa Rica.

Sporting pudo haber jugado una o dos horas más y no iba a encontrar la fórmula para hacer daño a Puntarenas, que selló la gran faena con un golazo a los 89 minutos: zapatazo al ángulo de Keylor Ramírez, quien tenía cinco minutos en la cancha y bien pudo haber marcado el gol de la fecha.

Ficha Técnica

Cambios: Ingresó José Antonio Mora al 53 por Johan Bonilla. Luis Flores y Dylan Ramírez por José Guillemo Mora y Juan José Calero al 72.

Cambios: Ingresó Pablo Herrera por Adrián Lozano al 79. Keylor Ramírez por Brayan López al 84.

Árbitro: Adrián Chinchilla. Asistentes: Danny Sojo y Benjamín Espinoza. Secretario arbitral: Pablo Camacho.

Goles: 0-1: Andrey Mora al 32. 0-2: Jesús Vera al 64. 0-3: Keylor Ramírez al 89.

Amonestados: Harry Rojas y Johan Bonilla en Sporting. Andrey Mora en Puntarenas.

Expulsados: No hubo

Estadio: Ernesto Rohrmoser.

Hora: 4 p.m.