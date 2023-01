Sporting fichó al hijo del arquero colombiano que llenó de trofeos al Pachuca

Sporting quiere golpear fuerte en el Torneo de Clausura 2023, que se inicia este fin de semana. Los albinegros aspiran a lo más alto y por eso reforzaron la ofensiva con el hijo del “Cóndor”, el exarquero colombiano que se nacionalizó mexicano y llenó de trofeos al Pachuca.

José Giacone, técnico de Sporting, le confirmó a La Nación que Juan José Calero, el hijo del exguardameta Miguel Calero, llegará en los próximos días al país para integrarse a la delantera del equipo.

“Hay una incorporación que está por llegar, es Calero (Juan José), es un centro delantero, hijo del fallecido portero de Pachuca, quien viene en estos días. Ya está confirmado y su último equipo fue en Portugal. Nosotros tenemos dos buenos centros delanteros que son Bryan Martínez y Steven Cárdenas, pero quería reforzar, es una zona que me interesa mejorar”, dijo Giacone.

El “Cóndor”, como se le conoció a Miguel Calero, quien falleció en diciembre del 2012, un año después de su retiro como jugador profesional, debido a una trombosis venosa en el brazo izquierdo, es catalogado como una leyenda por los aficionados del Pachuca.

Con sus extraordinarias tapadas, Calero le dio nueve títulos a los Tuzos: cuatro de liga, cuatro de CONCACAF y uno de la Copa Sudamericana.

Juan José Calero (de rojo) es el hijo del recordado portero de Pachuca Miguel Calero y tras jugar en Portugal, llegará a nuestro país para traerle goles al Sporting. (Foto Twitter de Juan José Calero).

Por su contextura física, Calero le aconsejó a su hijo Juan José que se desempeñara como atacante y no como portero, recomendación que el nuevo refuerzo de Sporting siguió al pie de la letra y eso lo hizo jugar con Pachuca y León en la Primera División de México y con los Mineros de Zacatecas en la Liga de Expansión (Ascenso mexicano) y recientemente en la temporada 2021-2022 con el Gil Vicente de la Primeira Liga de Portugal.

Con Calero en la línea de ataque, Sporting cierra las contrataciones y José Giacone anunció que meterá presión en el Clausura y que no debe descartar a su escuadra, porque van por la clasificación.

“Yo me visualizo clasificado y peleando por el campeonato.Ya es una manera de sentir el juego o respaldar el trabajo, no puedo pensar de otra manera. Me veo compitiendo y siempre se lo transmito a los jugadores, este equipo tiene que competir contra los más grandes y debemos aspirar no solo a ser protagonistas en el torneo local, sino clasificar a certámenes internacionales”, resaltó el timonel de Sporting.

Giacone fue más allá y destacó que quienes lo han catalogado de ser un entrenador que le gusta jugar metido atrás, se van a llevar una sorpresa.

“A mí siempre me han catalogado de ser un técnico defensivo, calculador, pero este año Sporting va a apuntar a ser más protagonista, a tratar de tener el dominio del rival. Este tiempo que pasó desde que finalizó el Apertura, nos hemos dedicado a tratar de darle otra forma al equipo”.

“Estoy convencido de que estamos bien, estamos fuertes, pero me gusta más hablar en la cancha, me gusta que las cosas caigan por su propio peso”, señaló el estratega argentino.

¿Quién es Juan José Calero?

Juan José fue formado en el Pachuca, nació en Ginebra, Colombia, y se naturalizó mexicano en 2016 en honor al legado de su padre.

En el cuadro del Pachuca, Juan José, quien tiene 24 años, disputó 25 partidos entre liga y copa y convirtió dos goles. Luego fue cedido al León en la campaña 2018-2019, donde solo disputó diez partidos y no pudo anotar ningún gol.

En el 2019 partió a Mineros de Zacatecas, donde estuvo hasta el 2021, jugó 43 encuentros e hizo 12 tantos. Fue titular, disputó tres torneos completos en los que pudo calificar con la escuadra, quedó dos veces en la ronda de cuartos de final y una en semifinales.

Con el Gil Vicente de Portugal actuó en nueve encuentros y convirtió un gol. De ahí pasó al CD Nacional (club de segunda división en Portugal), donde participó en siete partidos y no sacudió las redes.