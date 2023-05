Sporting da el primer golpe ante Saprissa femenino

Saprissa femenino volvió a caer ante Sporting, que se ha convertido en una piedra en el zapato para los moradas.

Las aurinegras les propinaron a las saprissistas la única derrota que poseen como visitantes en el torneo, cuando en la fecha 10 le arrebataron el invicto de nueve jornadas, tras vencerlas 3-1.

Y en el inicio de las semifinales, Sporting volvió a ganar, se llevó el primer round al imponerse 1-0.

Las tibaseñas le hicieron frente al compromiso con ocho bajas: Carolina Méndez, Verónica Matarrita, Jimena Jiménez, Valentina Rivera y Priscilla Rodríguez, convocadas a la Selección Sub-20. Mónica Matarrita está lesionada, posee ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.

Yessenia Flores y Katherine Alvarado deben cumplir sanción por expulsión.

Saprissa se llevó un tremendo susto apenas en el arranque del partido semifinal frente a Sporting.

Los aficionados apenas terminaban de acomodarse en sus asientos y en la cancha el juego no entraba en calor, cuando las locales gritaron el gol.

💥 Primer minuto de juego y Candela Andújar ya pone a ganar a Sporting pic.twitter.com/HypL6lxTSm — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 21, 2023

En el primer minuto de juego y en la primera llegada a la ofensiva, la española Candela Andújar estuvo más avispada que cualquiera y, ante un pase filtrado de Emily Flores, dejó atrás a las defensoras moradas, encaró a la guardameta, quien salió a tapar, pero Andújar tocó a un costado y dejó el balón en el fondo del marco.

Buena acción de Sporting, que dejó claras sus intenciones y durante todo el primer tiempo fue superior a Saprissa, que no tuvo ocasiones de peligro, por lo que Daniela Solera, arquera de Sporting, pasó inadvertida.

El cuadro local se quedó corto con el 1-0, mereció más, pero Priscilla Tapia, portera saprissista, le negó al menos en tres ocasiones el gol a la panameña Karla Riley.

Mientras Sporting se insinuaba y llegaba con peligro, las tibaseñas no se encontraron como conjunto, buscaron acciones individuales por los costados para tratar de llevar peligro. En el mediocampo, Gloriana Villalobos deambuló. No tuvo la pelota en sus pies, la presión en la marca de las locales y el hecho de que sus compañeras no la buscaron hizo que la creativa no pudiera mostrarse.

Saprissa no tuvo un buen arranque en el juego y al minuto cayó el gol. Gloriana Villalobos no estuvo bien en el primer tiempo y mejoró en el complemento. (Foto: Prensa Saprissa). (Jose David Murillo)

En la etapa de complemento, el encuentro creció en intensidad y emociones, sobre todo porque Saprissa salió un poco más, fue más al frente en busca del empate.

Ahora sí, Gloriana Villalobos tuvo un poco más el balón e intentó crear peligro para su escuadra. Pese a su convicción ofensiva, las saprissistas no fueron claras en el ataque, o al menos no encontraron el camino para superar a la bien plantada defensa aurinegra.

Al cierre del partido se presentó un choque entre Fernanda Chavarría de Sporting y Brigitte Monge, quien ingresó a los 77 minutos y con apenas siete minutos en la cancha, recibió un golpe de Fernanda que alarmó a todos.

Chavarría fue por la pelota y ambas golpearon sus cabezas y sufrieron heridas. A Fernanda la atendieron en el estadio y Saprissa pidió que a la joven Monge la trasladaran al centro médico.

El juego de vuelta entre ambos conjuntos es el viernes a las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

Ficha Técnica

Cambios: Yesmi Rodríguez ingresó por María Paula Porras al 56. Cristin Granados por Daniela Coto al 64. Lourdes Viana por Karla Riley al 74.

¡Así jugarán las Moradas la semifinal de ida! 😈 #EternamenteSaprissa 🔥 pic.twitter.com/PSnzteFMRT — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 20, 2023

Cambios: Brigitte Monge ingresó por Sheyla Flores al 77. Kenlly Villalobos entró por Brigitte Monge al 84.

Gol: 0 a 1: Candela Andújar al 1.

Árbitro: Jefferson Jiménez. Asistentes: Luis Núñez y Jaison Cascante. Secretario arbitral: Anderson Gómez.

Amonestadas: María Paula Porras en Sporting. Mariela Campos y Yomira Pinzón en Saprissa.

Expulsadas: No hubo.

Estadio: Ernesto Rohrmoser.

Hora: 6 p.m.