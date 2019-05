“Estamos buscando un nombre de fantasía y la opción más viable es Belén”, declaró el directivo ante consulta de La Nación, para reiterar de inmediato que aún no puede darse el cambio como un hecho. “Yo no puedo confirmar que la Universidad de Costa Rica no aparecerá en la tabla de posiciones el próximo torneo, jamás, porque eso aún no es una realidad. Faltan trámites registrales y no se puede confirmar”, aclaró el dirigente.