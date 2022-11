Shirley Cruz alza la voz ante nueva derrota de Alajuelense: ‘Esto no era la Liga’

Liga Deportiva Alajuelense no es el mismo equipo arrasador y prácticamente invencible en el fútbol femenino. Las tricampeonas nacionales y monarcas centroamericanas consumaron su cuarto revés en el torneo.

Jugaban de nuevo ante Sporting FC, que semanas atrás en Pavas acabó con el extenso invicto de las leonas, con 44 partidos de campeonato nacional sin conocer la derrota.

Los dos equipos se topaban de nuevo, esta vez en el Morera Soto. Ahí, Sporting FC se endosó los tres puntos. El marcador quedó 1 a 2.

Fabiola Villalobos incurrió en un autogol y luego Cristin Granados puso el segundo tanto para el cuadro de Édgar Rodríguez. El descuento de la Liga llegó con la estadounidense Mia Corbin.

Con esto, Sporting FC comanda la tabla con 29 puntos y Alajuelense se encuentra en la tercera casilla, con 22 unidades.

“Estamos en una racha negativa, creo que no hay excusas, hay que trabajar más. Hemos reducido lo que es la intensidad, estamos dejando que los equipos salgan jugando. Creo que hay muchas cosas que tenemos que corregir”, expresó en TD Más la capitana de la Liga, Shirley Cruz.

Ahora el torneo entrará en un receso por la gira de la Selección Femenina, donde se fogueará ante Países Bajos y Portugal.

“El parón que vamos a tener lo utilizaremos para eso. Hay algunas cosas que a nivel interno de la institución hay que mejorar, hay cosas que no nos tienen como muy contentas, pero bueno, para eso estamos trabajando con la institución y nosotras también”, apuntó la ‘10′, sin dar mayores detalles.

Pero esas palabras ponen a pensar a esos aficionados liguistas que siempre están en las gradas con ellas, o que no se pierden los partidos por televisión.

“Cada una a tener autocrítica, porque creo que es algo general. No estamos contentas, pero hay que salir de esta racha, porque ahora lo que tenemos que pensar es meternos en zona de clasificación para ver contra quién nos tocaría”, añadió Shirley.

A diferencia de los torneos anteriores, ella considera que esta vez han tenido “un poquito de todo”.

Reconoce que las lesiones las han afectado un poco, pero de inmediato afirmó que eso no es excusa.

“Creo que hay que tener autocrítica, tenemos que mejorar mucho, mejorar intensidad, no estamos contentas. Son cuatro partidos en este bache, hay que salir y disculpas a la afición, porque esto no era la Liga. Tenemos que mejorar y para eso nos va a servir el parón”, insistió.

Shirley Cruz pide perdón a la afición: "Esto no es La Liga" pic.twitter.com/OV2nMlT9Qx — TD Más (@tdmas_cr) November 4, 2022

Al finalizar el juego y prácticamente cuando ya casi no había nadie en el estadio, la coordinadora del equipo femenino de Alajuelense, Mercedes Salas, conversó con la periodista Julieta Cambronero.

En la charla le dijo que un partido perdido no genera tanta preocupación, pero que ahora sí está inquieta con este mal momento de la Liga.

“Ya me preocupa ver en qué estamos fallando. Ya son varias derrotas, una segunda con Sporting. Édgar conoce muy bien el equipo, él trabajó acá y conoce el 90% de las jugadoras muy bien. Habría que ver con el profe, ya esto es de él y el cuerpo técnico”, mencionó Mercedes Salas.

Su percepción es que el equipo corre y está convencida de que no es que se esté dejando.

“Habría que ver qué es lo que está pasando. No hay problemas internos, no hay problemas de cuerpo técnico, no hay problemas con dirigencia. Simplemente preocupación y qué más problema que una preocupación. Yo estoy preocupada como encargada del proyecto y como la que tiene que estar ahí pensando”, destacó Salas.

Para este juego contra Sporting, ella optó por no ver el partido desde el banquillo. Fue a otro sector para analizar mejor y ver mejor otras cosas.

“Paciencia y esperemos meternos bien en esa cuadrangular. Nos faltan dos partidos y ya esperar una semifinal y una final. Ojalá se nos haga el campeonato”.

Además, lo que ella dijo es que el puesto de Wílmer López como técnico de las leonas no está en discusión.

“Él se queda, no creo que sea nada técnico. Tal vez un jalón de orejas a todos a ver qué es lo que está pasando, no confiarnos, pero sí, él sigue como entrenador”.