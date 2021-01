“Para mí es un honor estar aquí, ha sido una alegría y un sacrificio enorme el llegar aquí, todo el proceso que he pasado. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de estar aquí y es un gran honor defender esta camiseta. Empecé a los 13 años, de ese proceso he llegado hasta aquí. Ha sido un gran reto y un gran logro”, comentó la jovencita.