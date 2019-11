“Yo sé que todos los saprissistas están agradecidos, yo se lo ofrecí a varios empresarios ticos y ninguno quiso, tuvo que venir un mexicano con esa mentalidad. La situación era insostenible totalmente, a mí me tocó con Jeaustin Campos ir a la calle a intentar salvar el equipo. Salvó la institución porque te lo digo, si no lo hubiera hecho, no sé si existiría”, destacó.