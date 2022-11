Saprissa se jacta de victoria sobre cosas raras de ‘los de afuera’

Saprissa ganó su título ‘37′, pero además celebró con todo ese campeonato. Desde la primera declaración hasta la última, los jugadores y el técnico de la S aseguraron que consiguieron dejarse el cetro “contra todo”, además que se dieron muchas “cosas raras desde los de afuera”, pero aún así pudieron imponerse.

El primero en tirar el mensaje fue el volante de contención, David Guzmán.

El mediocampista fue enfático en que el título sabe mucho más por las circunstancias que se dieron para conseguirlo.

“Nosotros no ponemos el creemos, nosotros creímos y fuimos campeones. Los de adentro no podían... Lo más difícil fue jugar contra los de afuera, que metieron mano”, dijo.

Luego también Kendall Waston hizo segunda al discurso de Guzmán.

“Iba a ser muy difícil por todo lo que sucede afuera, también por el ambiente”, mencionó.

Otro fue Mariano Torres, capitán, quien dijo que el duelo se complicó mucho porque Saprissa tuvo que jugar contra todo.

El estratega morado, Jeaustin Campos, no escapó a las aseveraciones y en medio de lágrimas describió que el título tiene un sabor especial para él.

“Como sufrimos cada minuto, esto vale cada lágrima, es el esfuerzo de toda una temporada, perfectamente nos pudieron mandar al traste situaciones que no son de fútbol. Se dieron cosas en la cancha que no son usuales”, finalizó.

En este encuentro, Saprissa tuvo una expulsión por doble tarjeta amarilla. Kendall Waston vio la roja porque tuvo un encontronazo con Esteban Alvarado en un tiro de esquina, y luego el central, Keylor Herrera, le mostró la segunda por una falta sobre Kennedy Rocha.

Después de mandar este mensaje a las “cosas externas”, el timonel del Saprissa alabó a Hernán Medford como técnico y a Herediano como escuadra rival.

“Nosotros intentamos hacer un gran partido, Herediano es un gran rival, Hernán un gran entrenador, pero alguien tenía que ganar y lo logramos nosotros contra un gran plantel y entrenador”, destacó.

Profundizó. Después de la celebración, Kendall Waston, volvió a hablar y se extendió un poco más en lo que los morados se refieren a jugar ‘contra todo’.

“Es que no puedo decir tan explícito, pero todos los sabemos”, dijo.

Ante esto se le repreguntó: ¿Pero es arbitraje o dirigencia?

“No sé, bueno sí sé pero no lo voy a decir”...

Se le insistió: ¿Por qué?

“Porque no voy a meterme una bala en la jupa así no más... Pero hay veces ante esas cosas externas las cosas saben mejor, porque no jugamos solo contra once jugadores, sino que jugamos contra más, al final y al cabo sabíamos que metiendo goles normales y justos no podían hacer nada contra nosotros”, sentenció.

Los saprissistas se jactan de ganarle a Herediano, pero también a agentes externos los cuales no puntualizaron, pero sí dejaron en claro que tenerlos en contra hizo que el cetro supiera diferente pero mucho mejor para ellos.